【公屋輪候】曾獲派1人單位細到門口入唔到　輪椅人士終再收樓住海景公屋

▲ 一名輪椅人士曾獲派公屋一人單位細到門口入唔到，近日終再收樓住海景公屋。

公屋難求，輪椅人士想申請公屋還要考慮住所環境，以方便日常出入。早前一名輪椅人士於社交平台指，獲派公屋一人單位細到門口入唔到，令她百般無奈，只好放棄難得的上樓機會。她日前更新情況稱已再收樓，今次獲派海景公屋單位，得到大批網民的祝福。

一人單位太窄無奈放棄

該名輪椅人士曾於11月下旬在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 」發帖文，表示透過體恤安置申請公屋，幸運獲派黃大仙上邨耀善樓單位，她因該屋邨配置完善而感到開心。可是她到訪單位後發現，獲派的是一人單位，空間狹窄，對她非常不便：

門口細到輪椅都入唔到，就算勉強入到屋都仲有個細到無倫嘅玄關位，要轉彎先入到廳（前提係一定要有人幫我）。

她只好放棄單位，並透過社工向房署反映問題，但房署回覆「可唔可以自己諗辦法入屋」，令她無奈。

最新影片︰

獲派海麗邨向海單位

事主於12月13日再在群組發帖文，當日她終於收到上樓信，今次獲派長沙灣海麗邨，直言「希望今次個門口唔好又細到入唔到啦」，她期待收到一間美滿的單位。直至12月16日，她到海麗邨親身看過單位，認為非常好，而且「個景仲要係向海」。她寫道︰

雖然只係1至2人單位，但對於我嚟講已經係好好喇！好過上次嗰間就連門口都入唔到……

她又多謝網民的祝福及支持，令她集合到眾人的福氣，可以派到間好屋。

網民紛紛恭喜她獲派理想的公屋單位，表示「海麗邨好住」、「祝福你安居樂業」、「希望將來我都有你咁好運」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳