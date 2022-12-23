【功課壓力】爸爸教7歲女功課激到跌倒尾椎骨裂　一個原因康復不想出院

教仔女功課，如果教極都唔識，真係幾激心！浙江一名爸爸教7歲女兒做功課時激到摔倒，更跌至尾椎骨裂入院，雖然精神和肉體都受盡折磨，但康復後，竟然因為不想再回家教女兒功課，決定留院多幾天。

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綜合內地傳媒報導，這名爸爸日前在教小學一年級的7歲女兒功課時，因為女兒「講了10幾遍都聽不懂」被激暈摔倒在地，讓原本就有腰椎間盤突出的他，緊急送醫治療並被檢查出尾椎骨斷裂，需要留院一周觀察。

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一周後，這名爸爸已經康復，但死都不肯出院，妻子嘆道：「他希望能多住幾天，是因為不想再教女兒功課。」

爸媽瞬間有共鳴

影片曝光後，隨即引起網友共鳴，好多爸媽都感同身受「比較有耐心。站小孩角度。實在不行就先放一放。小孩一時理解不了作業又不會死，別搞死自己。」、「我兒子上二年級，輔導作業我都要瘋了，講了5遍還是聽不懂還裝懂，換個方式問又不會，我都懷疑他的智商了，但是玩、看電視發現他智商也沒問題。」、「以前還覺得離譜，直到侄來我家住了幾天，我輔導他寫作業，人快氣瘋了，但也沒罵他。」

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責任編輯︰王明芳