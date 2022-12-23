【美食速報】法式可麗餅專門店期間限定聖誕套餐　免費送法式可麗餅兌換券

▲ Crêpe Delicious推出聖誕套餐及派對美食。（圖片由餐廳提供）

又到聖誕！又到聖誕！今個聖誕來自加拿大的法式可麗餅專門店的Crêpe Delicious，推出聖誕及新年套餐期間限定供應，還有節日派對套餐讓大家選擇，亦特別推出期間限定的飲品，既可打卡又可享用充滿節日氣氛的美味！

聖誕新年限定套餐

▲ （圖片由餐廳提供）

餐廳表示頭盤有「輕煎北海道帶子沙律」，再來是「深海蟹肉南瓜湯」。主菜方面有三個選擇，分別是「12安士西冷牛扒配大虎蝦」、「波士頓龍蝦扁意粉配龍蝦汁」或「香煎銀鱈魚伴薯蓉及車厘茄」。來到甜品，餐廳帶來冬日招牌作「飄雪星願（香芒椰絲班蘭可麗餅）」，為整餐畫上句號。

價錢：每位港幣$388一位（另收加一服務費），另凡2位惠顧以上套餐可免費獲得節日贈品（法國有汽葡萄白酒一支及水晶球一個）。

上環南豐大廈新店登陸

▲ （圖片由餐廳提供）

餐廳指Crêpe Delicious第三間分店現已進駐南豐大廈，新店以簡約清新風格裝潢為主，無論是二人浪漫撐枱腳，還是一班人聚餐都非常適合。場地更可用作包場租用，無論是公司周年派對、婚前派對都是個好選擇。另外為慶祝南豐分店開幕，於任何分店只需要讚好及追蹤Crêpe Delicious Facebook專頁及於置頂帖子留言 #crepedelicioushk，即可免費獲焦蘋肉桂法式可麗餅兌換券一張。

自選節日派對套餐

▲ （圖片由餐廳提供）

Crêpe Delicious今個冬日呈獻派對自選晚餐，有齊頭盤、招牌法式可麗餅、主菜美食、烘焙甜點。每個套餐贈送法國有汽萄葡酒乙支750ml，讓你和親友一同以美食歡渡節日！菜式推介包括美式手撕豬肉法式可麗餅卷、黑松露忌廉烤雞闊條麵、慢煮牛頰肉配薯條、燒肉醬豬肋骨等等。

由即日至2023年1月2日全線分店全日供應，需於取餐3日前預訂。

價錢：

4人套餐 HK$1188

8人套餐 HK$1998

12人套餐 HK$2688

期間限定全新甜品及飲品登場

▲ （圖片由餐廳提供）

餐廳為迎接佳節到來，推出期間限定的飲品，包括聖誕樹造型椰香芒果班蘭可麗餅（$88）、雙重提拉米蘇可麗餅（$88）、椰子芒果慕斯三重杯（$68）及香芒特飲Mango-Go（$58），既可打卡又可享用充滿節日氣氛的美味。

Crêpe Delicious分店地址：

灣仔皇后大道東200號利東街地下G26及F26A號舖

旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場1樓103號舖

上環德輔道中173號南豐大廈地下G-6號舖

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責任編緝：蕭雅文