【毒舌大狀】黃子華賀歲片年三十公映　請市民除夕免費搭香港摩天輪

▲ 《毒舌大狀》

由黃子華毒舌領軍，2023農曆新年賀歲電影《毒舌大狀》，將於1月21日（大年三十）隆重上映。

趁踏入新一年，在12月31日除夕，《毒舌大狀》團隊及安樂電影公司，盛意邀請全港巿民免費乘搭位於中環海濱長廊的香港摩天輪，陪伴香港巿民坐「幸運輪」轉個好運，希望為送走這三年煩悶的疫情，迎接2023，新一年好運連連。

【毒舌大狀】黃子華何啟華開拍前排戲超認真 王丹妮自費補演技與廖子妤鬥演技

▲ （發相）

免費乘坐香港摩天輪

導演兼編劇吳煒倫（Jack），戲中主演黃子華、謝君豪、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、何啟華（阿Dee）、楊偲泳（Renci）及栢天男（Adam），將於12月31日下午四時三十分，現身香港摩天輪，並出席免費乘搭儀式，與巿民共渡歡樂，迎接2023新一年 。

當天（除夕日）所有巿民皆可到免費乘坐香港摩天輪，開放時間由當天早上11時至晚上10時30分，巿民可以欣賞維港景色之餘，同時讓毒舌團隊陪大家轉走悶氣轉個好運，迎接新年旺氣。

最新影片推介：丁子朗專訪

演員們、導演亦親自拍攝片段，邀請全港巿民一齊坐摩天輪轉個好運迎新歲，黃子華：「《毒舌大狀》12月31日，請大家免費坐摩天輪！」。

其餘演員包括王丹妮：「想新一年轉過大運，就一定要嚟喇！」、廖子妤：「《毒舌大狀》請大家免費坐摩天輪！」、Dee：「記住我哋今次幫大家轉運，係免費、免費、免費㗎！」、栢天男：「歡送2022！」、谷德昭：「新一年轉個好運。」，導演吳煒倫稱：「毒贏2023！」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R