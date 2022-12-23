【外貌之謎】陳凱琳三代同堂做冬食大餐　囝囝與公公餅印樣證隔代遺傳

▲ 陳凱琳三代同堂做冬食大餐，可見兩個仔愈大愈似公公有隔代遺傳。

傳統上「冬大過年」，近日懷上第三胎的陳凱琳（Grace）與家人齊齊歡度冬至，日前她在社交平台分享三代同堂提早過冬兼慶祝媽媽生日的溫馨片段，見到兩名兒子3歲半的Rafael與1歲的Yannick愈大愈似公公，印證隔代遺傳。

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陳凱琳日前與老公鄭嘉穎帶同一對寶貝仔，在家中陪爸爸媽媽提早做冬豪食，順道慶祝媽媽生日。Grace上載短片至IG分享並寫道：「我哋今年就提早少少，因為昨日就係陳Mama嘅生日，食個靚靚盆菜，再蒸條魚，咁就年年有餘啦！Happy Birthday & Happy (early) Winter Solstice everyone！(P.s. stay warm！) 」

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從片中可見，一家人在家中共晉豐盛大餐，包括鮑魚海味盆菜，蒸魚及大拖羅等名貴刺身，大人小朋友都食得好開心。最後Grace的爸爸媽媽抱著兩粒乖孫一齊吹蠟燭切蛋糕，外婆有乖孫錫錫好心甜，而Rafael和Yannick的外貌更是愈大愈似外公，雙眼精靈，似乎印證了隔代遺傳。

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媽媽親解龍鳳胎似混血兒之迷

Grace的媽媽陳劉惠嫺（Connie）曾上電台節目公開解畫，為何只有龍鳳胎姊弟Grace和Derek的外表像混血兒，她指兩姊弟初生時與大家姐Joyce一樣非常白淨，但突然在14、15歲時眼變大、臉變尖，阿仔更多了鬚根。

可能我的媽媽是馬來西亞人，擁有亞裔容貌，他又喜歡戶外活動，又或是加拿大的食物有很多荷爾蒙。

▲ 陳凱琳一家五口的外貌經常被人討論，但他們一於少理。（影片截圖）

Connie又指Joyce的性格不拘小節並屬運動型；Grace則非常少女，約3、4歲已一定要穿裙子出街，有次更因為去海洋公園不能穿裙，她寧願留在家中。Connie讚兩姊妹的感情要好：「Grace好愛家庭，又崇拜家姐；Joyce則好有創意，屋企聚會都由她安排，令所有人都感到開心。」

林作出100萬挑戰驗DNA

今年父親節Derek貼出與爸爸的合照，令Derek有印巴血統的傳言再成熱話，「抽水王」林作更揚言出100萬元向Derek發出挑戰，要求陳氏父子驗DNA證親生關係，卻遭大家姐Joyce私下回覆嘲諷︰「林作先生，100萬會唔會少咗啲？」，林作要找媽媽王莉妮「加碼」至一千萬幫忙。

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其後Derek讓林作在社交網發表自己的回應短片，他未有講述自己的身份，大概稱自己感謝父親，也很愛對方、這個家，又表示會離開香港及掛念大家，希望很快再與身邊的人見面。林作坦言不知如何應對，因從沒打算拆散別人的家庭，希望Derek回心轉意。

其後他又聲稱收到曾在DNA公司工作的人士爆料，得知Derek的基因，但他表明不會公開，「我最多自己知道結果，自己爽就好。確實，關你地鬼事，我都廢事話你地知。」後來他強調消息由假帳號發出、自己與該公司沒有任何關係，結束一場鬧劇。

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責任編輯︰王明芳