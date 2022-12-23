【秘書王媽媽】葉凱茵母子檔上陣演《法證先鋒V》　廿四孝媽媽：個仔係我心裡面好緊要

▲ 葉凱茵曾因不捨兒子留學而爆喊。

聖誕節和新年前夕，不少留學生也返港跟家人過節，近年演活不少嚴母角色的TVB女藝人葉凱茵，兩年前安排兒子郭皓琛（Orson）往紐西蘭留學，Orson早前已返港跟家人團聚。

昨日（12月22日），葉凱茵於社交平台分享一家三口的照片，跟愛兒相聚的她留言：「我們的快樂時光。」

葉凱茵這位廿四孝媽媽一直緊張愛兒，因為不捨兒子留學外國，她曾在訪談中感觸落淚，她說：「個仔真係我心裡面好緊要嘅一樣嘢。」

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追尋足球夢

葉凱茵的兒子轉眼已11歲，從其分享的IG照片所見，兒子已經長得跟她差不多高。其實一直掛念兒子的葉凱茵，上月曾往紐西蘭探望Orson，兩母子更到訪彩虹樂園Rainbow's End。

而Orson赴紐西蘭留學之餘也繼續追尋足球夢，更加入校隊，他曾於IG分享奪獎的心情：「昨天的比賽很瘋狂我5-4贏了。我也獲得了當天的最佳球員，謝謝你的獎杯」，而她留言大讚Orson「叻仔豬」。

▲ 母子檔客串《法證先鋒V》。（取自instagram）

兒子客串演出

另外，Orson有份客串近日播映的《法證先鋒V》，他飾演童年時代的浩然 （袁偉豪飾），而葉凱茵演浩然媽媽。

母子二人於去年11月拍攝，葉凱茵於IG分享拍攝花絮兼說：「開心拍攝日 ，今日同呀仔 @kwokorson 一齊拍法證先鋒5，多謝給予機會參與，今次經驗獲益良多、順便比佢體會下媽媽平時係點工作架」

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合適時候要「放手」

葉凱茵曾不捨兒子離開身邊，但深信「放手」是正確決定。

她曾於節目訪談中說：「其實真係好唔捨得㗎。為咗佢個將來、為咗佢好，都要忍痛㗎啦！咁當然有啲嘢都要犧牲，譬如我哋相處嘅時間、佢成長嘅過程，好似佢中咗新冠啱啱，我都唔喺佢身邊。係會唔開心嘅，但個仔過咗去讀書，反而令我冇咁緊張。」

葉凱茵談起兒子時更一度感觸落淚，真情流露說道：「個仔真係我心裡面好緊要嘅一樣嘢。我想同我個仔講，希望佢喺紐西蘭最緊要係生活得開心健康，希望佢可以向住佢足球嘅夢想進發。」

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參選港姐入行

現年45歲的葉凱茵參選港姐入行，其後因多飾演秘書而獲封為「秘書王」，19年自《金宵大廈》飾演媽媽徐太大獲好評後成功轉戲路，近兩年飾演不少後母、嚴母等角色，包括《智能愛人》中飾演的虎媽，甚有內心戲發揮，升呢為「媽媽王」。

葉凱茵2009年與商人郭家樑結婚，育有一子郭皓琛（Orson）。及至2016年，葉凱茵懷上第二胎，可惜臨盆前3星期，葉凱茵患上突發性妊娠毒血症，最終葉凱茵的性命保下來了，惟BB救不回來，她大受打擊。

▲ 葉凱茵曾因掛念兒子而流淚。

其後，她身體出現很多後遺症，包括高血壓、右眼出現閃光、驚恐症，連情緒都出現很大問題，她在親友面前裝作堅強，免得他們擔心，其實內心的陰影揮之不去。

其實凱茵在幾年間接連面對生死，2013年冬至，葉爸爸在毫無先兆下心臟病發死亡、2014年姨媽癌病過身、2015年葉媽媽亦有大病，至2016年輪到自己，加上自己性格緊張，在身心受創下，2018年10月她患上甲狀腺機能亢進症（簡稱甲狀腺亢進），需入院治療、用藥長達1年半。

幸好一路上獲丈夫和兒子Orson的支持和陪伴，終助她克服了陰影。

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