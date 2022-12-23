【罕見意外】西非甘比亞飛越5793公里抵英國　飛機起落架驚現不明男屍

▲ 西非甘比亞往英國航班，飛越5793公里降落時「起落架」現男屍。

機場人流眾多，意外屢有發生，但日前一班由西非甘比亞飛往英國的航班在降落時，飛機的起落架上卻出現一具身份不明的男屍，情況罕見。現時案件交由警方調查當中。

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綜合外媒報道，一班由西非甘比亞出發、前往英國的航班，在飛越5,793公里，降落在蓋特威克機場時，於飛機降落架上發現一名男屍。由於遺體身上並未有發現身份證明文件，故死者的身份仍有待調查確認。

英國警方其後發表聲明指，當天當地警方於凌晨4時接報到場後，發現一架由西非甘比亞出發的航班上，有一具身份不明的男性遺體，而警方亦正開始著手調查。

甘比亞政府發言人Ebrima G. Sankareh形容事件是一樁悲劇，當局並向死者的家屬表示哀悼。至於英國機場發言人則指，由於事件仍在調查當中，故不便與公眾透露過多細節。

而以往亦曾有同類事情發生於荷蘭，2015年一架由非洲起飛至阿姆斯特丹機場的航班上，亦曾發現一具遺體。

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責任編輯：羅嘉欣