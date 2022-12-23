【挫敗成長】玩滑板不斷跌倒是挫折教育 國家級運動員：要面對輸才能贏

▲ 國家級乒乓球運動員徐顥宸退役後，開設了全港最大也符合比賽規格的室內滑板場，並於特定時間供學校免費使用。

香港的學校看似什麼也不缺，「要資源有資源」﹑「要硬件有硬件」﹑「要知識有知識」，最缺乏是給學生「經歷」，尤其是「遇挫折的經歷」。世界上不可能每個人也經歷成功，遇到「失敗」是十常八九的事情。學習面對失敗固然需要，但更重要是「明知有可能失敗，但準備的過程仍然維持「博到盡」的鬥志」，才是必學的一課。

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我這位朋友曾經是一位國家級運動員，8歲已經是業餘乒乓球運動員。他每周進行六天、每天8小時高強度練習；15歲起加入國家集訓隊，持續進行3年訓練，獲得國家級運動員證書；18歲退役後從運動界轉做教練，之後再轉入商界。當他事業有成後，便立即重拾運動的夢想，但角色改為推廣運動。他說：「做生意、做運動要成功，技術和知識是其次，毅力才是首要。」

雖然他的出身是乒乓波運動員，但現時全力推廣滑板。他開設了全港最大也符合比賽規格的室內滑板場，並於特定時間供學校免費使用。他選擇推廣滑板除了是因為兩位女兒喜歡外，他也認為滑板十分有意思。玩滑板的重點在於「跌」，太快容易跌、太慢或原地踏步也一樣容易跌，與做人的道理也一樣，平衡和有信心向前才是最重要。

學生練習滑板過程中，要掌握新的動作往往要經歷無數次失敗，他說：「這是一種挫折教育，學生在實踐中不斷起伏跌倒，做到先面對輸，才能贏得自己；之後才會慢慢意識到重要的不是結果，而是過程建立起自己的信心，讓自己成為一名努力不言棄，勇於接受挑戰的人。」

這位朋友是徐顥宸，他回憶自己當乒乓球運動員的生涯「很辛酸很痛苦，競爭很大」。乒乓球在內地是競爭尤其激烈的項目，選手知道即將有比賽機會，往往會加強訓練。比賽前訓練量比平常多出一倍，徐顥宸形容：「一雙運動鞋比賽前一個半月便會穿爛」。

他說：「比賽成功就一片光明，一次失敗可能甚麼都沒有，相當殘酷。」不過，即使知道未必成功，但他明白過程比結果更重要。因過程的艱苦鍛練，是會埋下不同的種子而造就將來不可知的成果。

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