【前排位置】佘詩曼入行25年首出歌答謝粉絲愛護　阿佘兩度封后轉戰內地再創高峰

▲ 佘詩曼感激大家一直的愛護。

兩屆視后佘詩曼（阿佘）轉眼入行25年，為答謝多年來所有幫助她以及一班愛錫她的粉絲支持，阿佘首次出歌作紀念，並憑歌寄意，感激陪她走過高山低谷的人。

鮮有獻唱的阿佘，今次向高難度挑戰，認真地找來江暉作曲、編曲及經理人JC監製，林若寧填詞，創作入行以來首支單曲作品《前排位置》。

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▲ 阿佘一直很努力成為出色演員。

紀念入行25年 感謝大家支持

入行25年的阿佘當然都有不少感觸，她在社交網上載MV片留言表示，感激有大家的幫助，才能成就今日的她：「今次試吓新搞作，玩憑歌寄意，話晒入行25年，點都有少少感觸；能夠成為今日的我，單憑我一己之力，絕對冇可能做到。要多謝嘅人實在太多太多！有包容我嘅家人、保護我嘅朋友、鍾意我嘅觀眾、為我無條件付出嘅支持者、當然最重要嘅係給我機會及一起共事嘅每一個你！慶幸沿途有你，珍惜你嘅出現，感謝你哋成就了我，永遠給我”前排位置”。所以忽發奇想，將我心入面嘅感激同心聲都寄意於歌詞裡，嵌在音符上，送給我遇到嘅每一個你！一份遲來的25周年紀念禮，希望你們鍾意。」

對於今次出歌，阿佘笑言全沒想過會這樣做，亦自覺大膽：「要將一隻歌唱得好聽已經好難，但係原來由構思去到製成品，呢個過程仲難。其實隻歌原先打算七月出街，點知搞到而家先正式完成，好彩仲趕得切喺2022年送畀大家！」

最後阿佘再感謝大家一直以來的愛護：「我希望多謝曾經出現、陪伴支持、愛護我的每一個你之外，大家聽完首歌，都要感激永遠放你喺最前排位置嘅人。」

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初時被狠批冇演技「雞仔聲」

阿佘於1997年參選港姐奪得季軍繼而入行，入行後已受無綫力捧，參演首套劇集《雪山飛狐》已為女主角。

雖然最初不少觀眾狠批她的聲音「雞仔聲」以及演技幼嫩，惟她努力磨練，又每天讀報紙練咬字，經過不斷的練習，其的努力用心並沒有白費，終在劇集《酒是故鄉醇》﹑《帝女花》以及《十月初五的月光》等有亮眼表現，演技有所進步。

其後她於古裝劇《金枝欲孽》演反派「爾淳」令其人氣急升，當年更與同劇的黎姿﹑張可頤以及鄧萃雯在女主角獎項「爭崩頭」。

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兩度稱后 轉戰內地同樣出色

2006年，阿佘在劇集《鳳凰四重奏》向難度挑戰，在劇中一人分飾四角，終她憑此劇為她在《萬千星輝頒獎典禮2006》奪得「最佳女主角」和「我最喜愛的電視女角色」獎項，成為首位的雙料視后，演技備受肯定。

隨後，她參演的劇集《絕代商驕》﹑《宮心計》﹑《公主嫁到》﹑《天與地》等都展現出其爐火純青的演技，只要有她參演的劇集都是有收視保證。

2014年，她在《使徒行者》演臥底丁小嘉（釘姐）一角再次大受好評，其中一幕她三位母親離世的畫面，阿佘盡顯神級演技，喊功更有層次，被觀眾力讚無得輸，終為她在新加坡﹑馬來西亞成雙料視后以及在《萬千星輝頒獎典禮2014》中勇奪「最佳女主角」，亦是她兩度稱后。

其後，阿佘轉戰內地發展同樣一帆風順，在2018年於內地劇《延禧攻略》演「嫻妃」一角再令其在內地知名度急升，不論人氣以及身價爆升，人生再創高峰，認真厲害！

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