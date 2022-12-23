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【COLLAR成員】Marf+Candy+Day自稱貓奴女團　上《Dr. Any毛》分享照顧主子經歷　

娛樂 13:02 2022/12/23

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（左起）Marf、Candy和Day任《Dr. Any毛》嘉賓。

由楊偉倫任主持ViuTV節目《Dr. Any毛》，每集邀請不同的藝人嘉賓和不同範疇的專家一起解構寵物的各種奇難雜症，從小病徵發掘大問題。嘉賓亦會帶同寵物到場，並即場替寵物做不同身體狀況小測試。 
 
下周一晚（12月26日）播出的一集，邀請到自稱「貓奴女團」的COLLAR成員Marf（邱彥筒）、Candy（王家晴）和Day（許軼）分享養貓經歷。

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貓奴女團COLLAR

Marf分享指，因為以前經常餵已故愛貓Muimui吃零食，結果養到牠好肥。她笑言所以現在對另一隻愛貓Muta十分忍手：「平時就唔餵，出街就會餵少少，所以變咗佢宜家鍾意出街」。 
 
而養兩隻貓咪姊弟的Candy指細佬貓咪mic mic出世後，感覺到姐姐miu miu不太開心：「當佢地兩個遠距離互望嘅時候，feel到大嗰隻係有少少敵意。所以我有係咁同佢講話mic mic係你親生細佬嚟㗎。」Candy並笑言慶幸miu miu沒有因為情緒而出現飲食或其他問題，仍然十分健康。

至於現時沒養貓的Day表示，因見到成員的貓咪都十分可愛，已準備好將來養貓咪。 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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