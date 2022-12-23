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【聖誕交通】港鐵、輕鐵等多條路線加強服務　天星小輪往來中環及尖沙咀延長服務

社會 12:49 2022/12/23

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平安夜及聖誕假期實施特別交通及運輸安排。（曾耀輝攝）

運輸署今日（23日）提醒市民，留意平安夜及聖誕假期（24日至27日）為配合節日活動而實施的特別交通及運輸安排。

中環、尖沙咀及西九文化區一帶明日（24日）下午開始分階段實施封路及交通改道安排，部分巴士及專線小巴路線需要實施改道、縮短服務或暫停服務。封路期間，尖沙咀天星碼頭巴士總站亦會由明日晚上7時30分開始暫停使用，直至道路重開恢復行車為止。詳情即看：【下一頁

港鐵港島線、荃灣線、觀塘線及東鐵線（金鐘往來上水）明日晚上8時起加強服務。港鐵重鐵路線（機場快線及迪士尼線除外）及輕鐵路線第505、507、610、614P、615P、706及751號亦會在明日全日24小時服務，而港鐵巴士第506、K51及K54號線則會延長服務時間。

為應付節日乘客需求，部分巴士及專線小巴路線明日會調整或加強服務（包括延長服務時間）。電車服務會在下午及黃昏繁忙時段加強服務。天星小輪往來中環及尖沙咀的渡輪服務會延長至翌日凌晨12時30分。中環至半山自動扶梯系統亦會在12月24日及25日延長服務時間至翌日凌晨1時。市民請留意各相關公共交通服務營辦商的乘客通告。

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記者：黃穎津

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