【喪子之痛】7月大BB確診心肺衰竭亡　媽媽陷喪子陰霾︰下輩子不要做我兒子

▲ 內地一名快7月大BB確診心肺衰竭亡，媽媽撰長文悼念愛兒。

內地新冠肺炎肆虐，近日有名快滿7個月大男嬰確診致心肺衰竭死亡，媽媽陷喪子陰霾，在愛兒離世的第二天網上撰寫長文，不捨亡兒之時，深感自責沒有好好保護兒子，一字一句令人揪心。

7月大男嬰確診亡

綜合內地網媒報道，19日（星期一）重慶一名將近7個月大男嬰因為感染新冠肺炎，出現腸梗阻、毒血症休克，最終心肺器官衰竭死亡。孩子媽媽陷喪子之痛，撰寫長文悼念孩子。

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男嬰媽媽的長文上款是「我親愛的兒子」，寫文之時是12月20日早上8點半，是兒子離開的第二天，當天本應是孩子滿7個月大，卻迎來不幸消息，媽媽悲痛指出晚上失眠，好不容易睡著，一睜開眼時，眼淚就不停地流，兒子離世的情景歷歷在目。

滿腦子都是你搶救無效離開我的樣子，全身冰冷僵硬，當你被推進火化爐的時候，恨不得陪你一起進去。

▲ 媽媽的一字一句，令人心痛。（微博影片截圖）

母親自責沒有照顧好兒子

媽媽自責令兒子患病，提及從生下孩子的那天起，沒能給BB一個健康的身體，讓孩子一直飽受折磨，每天睡不好，也不能吃得飽，經常生病住院，營養不良、抵抗力差，更因為新冠導致BB出現腸梗阻膿毒休克，心肺器官衰竭。「你走得太快太急，一點徵兆都沒有，難道一點都不留念媽媽嗎？」

孩子離世，白頭人送黑頭人，父母無不難以接受。男嬰媽媽的撰文亦叫人感到心酸，她直言接受不到孩子離開，她不知道怎樣活下去，感到對不起親愛的兒子。

下輩子不要再做媽媽的孩子，媽媽也不會再要寶寶，對不起我的孩子，這是媽媽最後一次發關於你的一切，以後不會再提起，只能把你放心裡最深處。

母子夢裡相見

媽媽帖文分享愛兒躺在床上手舞足蹈可愛的笑臉，兒子化身小天使，媽媽悲痛再也看不到BB伸手要抱抱的樣子、每天睡醒對她笑的樣子。媽媽想念愛兒︰

喪子之痛真的讓我心如刀絞，以後可不可以經常來媽媽的夢裡，讓媽媽多抱抱你、親親你……我不是一個好媽媽，沒能保護好你，下輩子你一定要健康幸福的長大。

網民大感心酸

帖文在網上廣傳，網民看過文章都感到媽媽的悲傷，希望她傷痛後，能盡快走出喪子陰霾，亦希望疫情不要再奪去更多人性命。更多網民留言見下圖︰

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責任編輯︰王明芳