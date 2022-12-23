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【聖誕行超市】惠康期間限定韓國星形蘋果、西班牙臍橙　萬寧消費券買滿指定金額送優惠券

社會 12:51 2022/12/23

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熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

惠康推出節日限定產品，包括韓國慶尚北道永洲星形蘋果。

佳節臨近，惠康推出節日限定產品，包括韓國慶尚北道永洲星形蘋果、甜度較高的西班牙臍橙。萬寧則推出消費券優惠，買滿指定金額分別送3種不同金額的優惠券。7-Eleven亦出售優惠零食及飲品，包括110元5盒MOVENPICK雪糕或雪葩100毫升。

惠康於節日期間，推出限定產品，包括來自韓國慶尚北道永洲，天然生長成星星形狀的韓國蜜糖星星蘋果，口感硬脆，果汁豐富且甜，現已於惠康限量供應；及西班牙朱古力臍橙，罕見獨特朱古力色外皮，甜度較一般臍橙高，將於12月底上市。

  • 空運韓國蜜糖星星蘋果，$328（一盒15個）
  • 空運西班牙朱古力臍橙，$29/2個

至慳至抵價（優惠期: 23 - 29/12/2022 ）

  • 金鳳泰國頂級香米5公斤$85，買任何食米加$60換御品皇花生油
  • 買醬料滿$60，送家樂牌快熟通心粉
  • 滋味日本白蛋10隻裝，$38/2盒
  • Dreyer’s D-Collection/ Oreo/ 百福雪糕，$74.9/2盒
  • 蕰莎堡各款曲奇禮盒，買一送一
  • 全線紅/ 白酒/ 香檳/ 汽酒買滿$300，85折

電視推介 （優惠期： 23 - 25/12/2022）

  • 鮮家煮意 雞中翼2磅裝 $75/2包

其他優惠（優惠期：23 - 29/12/2022）

  • 日本福岡空運 甜王士多啤梨250克 $139/2包
  • 無添加抗生素Ocean’s favorite 原味/ 刁草味煙三文魚100克 $40/包

即看下列優惠：

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萬寧優惠：（優惠期： 23/12/2022 - 29/12/2022）

  • 以八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe 及 BoC Pay 消費滿指定金額，即享優惠券（優惠券有效期至2022年12月31日；BoC Pay 為門市優惠，不適用於網店）

- 1張 x 門市購物滿$288即減$28券

- 1張 x 門市購物滿$388即減$50券

- 1張 x 門市購物滿$688即減$100券

- 1張 x 網店購物滿$800即減$100券

  • 個人護理產品買3件滿$99送威威衣物柔香珠180克（橙花玫瑰）
  • 出位價：SWISSE黃金膠原蛋白美肌飲10支裝買2送1，平均每件$198；單一發票買6件送供應商$30現金優惠券1張
  • OLAY護膚產品（不包括面膜/防曬產品）買滿$388*送OLAY PROX煥顏淡紋抗皺面霜50克
  • 精選頭髮護理產品買第2件半價
  • 精選護膚產品買2送1
  • 精選護膚產品買第2件半價
  • 精選高潔絲/樂而雅產品買第2件半價
  • 精選低敏護膚及沐浴產品買滿$249送供應商$20優惠券2張（只限12月23 - 25日）
  • 舒特膚倍加護潤膚霜/舒特膚潤膚乳液473毫升減至$180-$250.9/件

上述買第2件半價或第3件免費優惠，較低價錢的一件半價或免費，不包括出位價、換購價產品及試用裝。

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7-Eleven優惠：

  • 【$19.5／3支】可口可樂 (原味/無糖/加系) ／雪碧(原味/無糖青檸味) ／芬達橙味汽水／玉泉忌廉梳打／玉泉+C有汽檸檬味汽水500毫升／玉泉青檸味有氣水410毫升（優惠期：21/12/2022 – 27/12/2022）
  • 【$11／罐】 HOEGAARDEN啤酒500毫升大罐裝（優惠期：21/12/2022 – 27/12/2022）
  • 【$8／件】M&M'S朱古力包裝30-40克／麥提莎朱古力包裝37克（優惠期：21/12/2022 – 27/12/2022）
  • 【$110／5盒】MOVENPICK雪糕／雪葩100毫升（各款）（優惠期：23/12/2022 – 27/12/2022）
  • 【$55／8件】維記甜筒／雪米糍兩粒裝（各款）（優惠期：23/12/2022 – 27/12/2022）

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責任編輯：陳麗娜

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