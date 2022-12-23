【網紅被騙】網紅被騙全裸試鏡網上瘋傳 　豁達面對：我已經是不在意了

▲ 模特兒裸體試鏡的片段備受討論。

網上瘋傳一段模特兒裸體試鏡的片段，片中的女主角誰屬當然備受關注，有網民就從片中女生的身體特徵舉出嫌疑人，認為女主角是馬來西亞網紅「養豬妹妹」！

事件備受討論後，養豬妹妹也直接承認自己是出現在片段當中！

模特兒裸體試鏡

網民發現片中女生的頸上有胎記，認定主角是馬來西亞網紅「養豬妹妹」。她也大方承認，並指：「反正我已經是不在意了，你們留點口德吧。」

養豬妹妹也有提到：「中國的網友們，知道你們已經看到了什麼才來我的主頁留言，不過評論之前還需了解實際情況再決定出口傷人哦，事發時間已經過去好幾年了，只能說你們說一下就算了，現在已經長大了，我只需要正常往前走，不要再被騙就好。」

養豬妹妹又透露受害者多達20多人，自己是當中最年輕的。

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網民打氣

在養豬妹妹承認自己是片中女主角後，有部份網民為她送上打氣說話，「確實沒必要一直揪著不放，畢竟也是受害者」、「無需理會那些留言，加油」、「幾年前就關注過這件事情，那時候覺得這位小妹妹很勇敢，她自己站出來向大大家解釋這件事情且一直很樂觀積極的面對」。

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