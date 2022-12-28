【靚太廚房】雞翼達人教燒烤醬蜜糖雞翼 派對必備小食製作簡單零失敗
休閒消費 10:00 2022/12/28
臨近年尾，準備舉辦倒數派對？怎可以沒有派對小食必備的雞翼呢！今集《靚太廚房》邀請了雞翼山的負責人Steve，教大家製作燒烤醬蜜糖雞翼，容易製作，又開胃！
雞翼醃料：
|糖
|適量
|鹽
|適量
|胡椒粉
|適量
炸漿材料：
|泡打粉
|15g
|低筋麵粉
|100g
|生粉
|100g
|甜椒粉
|5g
|水
|200ml
|油
|15g
|鹽
|適量
醬汁材料：
|⽜油
|1茶匙
|蒜蓉
|適量
|BBQ sauce
|2湯匙
|蜜糖
|2湯匙
|蕃茄醬
|2湯匙
|香甜可可⽚
|適量
做法：
1. 預先把雞翼提早一天醃好。
2. 製作炸漿，把低筋麵粉，泡打粉、生粉、鹽、油、水以及甜椒粉混合一起拌勻。
3. 加入四湯匙炸漿於已醃好的雞翼中。
4. 油溫調至165度，分開兩次炸雞翼，第一次炸2分30秒，第二次炸1分30秒。
5. 開中火將1茶匙牛油煮至溶解，再加入蒜蓉爆香，爆香蒜蓉後，隨即放入燒烤醬、蜜糖及蕃茄醬再將醬汁混合一起。
6. 醬汁混合後，立即把預備好的雞翼放在鑊中烹調，翻兜三至四遍，完成。
7. 按個人喜好，灑上可可片。
小貼士：
1. 雞翼要分開兩次炸，先炸第一次使雞翼冷卻，另外油溫上升後，再炸第二次使雞翼的水份收乾，更加脆口。
2. 醃製雞翼時，由於雞翼皮較厚難以入味，所以把雞翼醃大約12小時。
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責任編緝：蕭雅文