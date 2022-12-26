【外賣員辛酸】外賣員空肚直踩6小時　送餐後不支癱倒在地

▲ 外賣員空肚直踩6小時，送餐後不支癱倒在地。

疫情下，外賣服務供不應求，尤其是大時大節前後。日前內地一名外賣員送完餐後，支撐不住癱倒在地，一旁的電單車也倒在一起。 有目擊者就將過程拍下，引起不少網民熱烈討論，並感嘆外賣員的辛酸。

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事發在江蘇蘇州，一名黃姓女子上周二（20日）目擊一位外賣員送餐後不支倒地，電單車也倒在一旁。黃女士用手機拍下情形，並表示外賣員在該住宅區，送完餐後就撐不住，不支倒在出入口：

當時只有保安和我在旁邊，保安上前扶他，他不讓扶，也不讓我們叫120（救護車）。當時天很冷，我看他躺久了也不是辦法，還一直揉他的胸口，我擔心他有心臟方面的問題。

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近日内地疫情嚴峻，外賣平台人手緊絀，後來涉事外賣員的經理回應事件，指該名外賣員因無食早餐，從20日早上7點，一直送到下午將近1點，才導致低血糖倒下。相關影片也引來大批網民的熱烈討論，對外賣員的工作態度都有不同看法：

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血糖低的原因及解決貼士

蔡國淦醫生曾接受TOPick訪問表示，血糖主要因進食而上升，血糖低則指血液中的葡萄糖濃度低於水平，正常人較少機會有此情況，因就算數小時不進食，身體都可動用儲備提供能量。而血糖低的原因通常是禁食（只喝清水）超過10小時、酗酒而不進食，另外亦可能是糖尿病患者注射胰島素過多。

對於血糖低，尚營坊高級營養師黃凱詩有以下建議：血糖低可能與澱粉質不足、太勞累有關。黃凱詩建議，市民要食正餐，或是少吃多餐。不過，最快令血糖上升的食物是吃含單糖的食物，比如糖果、朱古力及生果，特別是香蕉，由於相當於2份水果，含較高果糖。另外，市民也可多吃麵包、餅乾等較高澱粉質的食物。

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責任編輯：羅嘉欣