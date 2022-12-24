【娛圈囍事】前東張女神林希靈嫁陳安立　許家傑+羅天宇+黃愷怡+鄺潔楹組兄弟姊妹團

前TVB「東張女神」林希靈於今天（12月24日）與ViuTV小生陳安立在深灣遊艇會結婚，可喜可賀！

在圈中人緣甚廣的林希靈和陳安立的兄弟姊妹團陣容強大，陳安立的兄弟為許家傑、周志康、周志文、陳偉洪、羅天宇及籃球員蘇伊俊，而林希靈姊妹則為黃愷怡、鄺潔楹、李雯希及3位圈外朋友。

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集兩台藝人到賀

在今天早上約11時40分，林希靈和陳安立與一眾兄弟姐妹見傳媒。一對新人更在大家見證下深情擁吻。

而因為林希靈和陳安立分別在不同電視台工作，所以到場賓客包括兩台藝人，包括有強尼、練美娟、洪永城、劉佩玥、梁業（肥仔）、七師傅、陳庭欣等。

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互相欣賞對方

林希靈曾於訪問中表示很喜歡陳安立的性格，並笑言：「靚仔就當然是，他很容易相處，情緒起伏不會很大。他很好的，他經常都會很開心，大家甚麼也能聊，我們的相處就如很好的朋友，覺得很開心。」

她又指：「很多說話都可以跟對方說，即使是自己的過去想法、目標，我覺得我們也是很合拍的。」

陳安立很早已認定了林希靈，「拍拖早期已覺得她是適合結婚的一個對象，不如很多男生般被結婚沖昏頭腦想要結婚生育。她的性格是EQ很高、樂觀，解決問題的能力也很高，長遠跟她在一起，她能幫助我的生活，提升我的事業，是一個會令我有正面影響的一個人。」

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