【超市大搜查】15款身體潤膚露+啫喱大比拼　推薦9款A級MUJI、Curél上榜

▲ 15款身體潤膚露、啫喱大比拼，推薦9款A級MUJI、Curél上榜。

冬季天氣乾燥，特別需要保濕力強的潤膚產品。日本雜誌《LDK the Beauty》最近比拼15款身體潤膚露和潤膚啫喱，針對保濕力、成分和使用感進行評分，最終有9款獲評A級。

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日本雜誌《LDK the Beauty》搜羅市面15款身體潤膚露或啫喱，當中包括MUJI、Curél、Vaseline等多個熱門品牌。雜誌請來測試者和專家就以下3方面進行評分。

評分標準

測試一：保濕力

請來20至40歲、乾性皮膚的人士參與測試，逐一將產品塗抹在手臂上，在一定時間後，透過儀器測量皮膚水分含量，並比較塗抹前後的數值。

測試二：成分

由專家檢閱成分，如產品含有保濕、防止皮膚粗糙等成分會加分；有刺激成分則扣分。

保濕成分：神經酰胺、肝素類物質、透明質酸等。

美容成分：煙酰胺、抗壞血酸、胎盤素等。

抗炎成分：甘草酸二鉀、尿囊素等。

有效成分：符合有效含量的美白、防止粗糙、保濕成分。

刺激性成分：乙醇等刺激性成分會扣分

測試三：使用感

實際使用後，針對產品的黏膩感、包裝設計、使用便利程度等進行評分。

測試結果

本次測試中，有9款潤膚露和潤膚啫喱獲得A級，其中MUJI和HISKIN被評為「Best Buy」，兩款都非常滋潤，保濕效果持久。

完整測試結果見下圖：

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責任編輯：沈佩珊