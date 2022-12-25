【聖誕送暖】迪士尼義工社區送暖　邀請學生組織到園內表演

▲ 樂園親善⼤使Tony和Lily，為有特殊學習需要的學⽣舉辦聖誕聯歡會。（樂園提供）

聖誕將至，今年迪士尼義工隊到訪多間特殊學校及社區中心。

超過30位來自香港迪士尼娛樂事務及服裝部的演藝人員，到訪沙⽥公立學校及香港耀能協會高福耀紀念學校，聯同香港迪士尼樂園度假區親善大使唐俊迪（Tony）和陳麗儀（Lily），為有特殊學習需要的學生舉辦聖誕聯歡會。除了表演歌舞，亦準備了魔術表演。

另外，義工隊今年亦到訪兒童癌病基金的社區中心，舉辦「馴鹿的森林派對」聖誕活動，義工隊設計了不同的攤位遊戲，讓兒童與其家庭玩樂一天，紓緩他們對抗病魔的壓力，令他們過一個難忘的聖誕節。

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除了連串的探訪活動，香港迪士尼早前亦舉辦了「分享禮物‧分享愛」玩具捐贈活動，向演藝人員收集全新的迪士尼玩具，每位演藝人員捐出一份玩具，香港迪士尼就會額外至少捐贈多一份，近500位迪士尼義工，亦齊心合力包裝了約1萬份聖誕禮物，轉贈給近20間慈善機構，包括有一眾有特殊學習需要的學童及病童等，一同分享節日的喜悅。而今個冬日，香港迪士尼樂園邀請了12個本地學校和非牟利組織的社區合唱團和音樂表演團體於美國小鎮大街為遊客送上「奇妙無分界」表演。兩位親善大使Tony和Lily亦有參與演出，與表演團體一同以歌聲分享愛和喜悅。

今年，迪士尼義工隊更聯同心光盲人院暨學校的小朋友，首次於樂園內用手語配合肢體動作表演歌曲《世界真細小》。另外，香港迪士尼於聖誕節期間亦為非牟利慈善團體「願望成真基金」及「愛心聖誕大行動」，發起慈善活動，遊客可選購聖誕心願慈善明信片，寫上冬日祝福，在美國小鎮大街或幻想世界蓋章處為明信片蓋上印章，再投入市鎮會堂外的郵筒，傳遞心意和祝福。義賣所得的款項將不扣除成本，全數撥捐「愛心聖誕大行動」，受惠的慈善機構達15間。

除此之外，樂園亦推出Duffy與好友主題「WishUponAStar」兩用抱枕毛毯的慈善項目，賓客每購買一個毛毯，樂園將捐出港幣$50予「願望成真基金」，為更多病童達成心願，共享溫暖聖誕。

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責任編輯：陳麗娜