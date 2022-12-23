【大難不死】中學運動會駭人意外曝光　14歲少年遭同學擲標槍穿頸

▲ 一名14歲少年遭同學擲標槍穿頸，意外畫面曝光。

每年一度的學校運動會是學生最期待的活動之一，日前印度一間中學舉行的運動會上，卻發生樂極生悲的事件。一名14歲少年遭同學擲標槍穿頸，意外畫面曝光相當震撼，他受傷後仍保持冷靜，醫生認為他能生存下來絕對是奇蹟。

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受傷後仍保持冷靜

綜合外媒報道，本月17日印度奧里薩邦（Odisha）的高中Agalpur High School舉行運動會，當時一名學生正在擲標槍，可是他未有擊中目標，卻不慎將5米長的標槍擲向附近，擊中觀看賽事的14歲男學生Sadanand Meher。

從照片可見，Sadanand的頸部被標槍刺穿了，他用手頂住標槍的一邊，坐在椅子上等候救護車來到，將他送往醫院急救。他的樣子看來驚慌，卻仍然保持冷靜地耐心等候。

Sadanand的情況令在場師生都大吃一驚，更令人驚訝的是，他走向救護車時仍然能保持清醒，甚至設法將標槍保持不動，避免它傷及重要部位，盡量減少受害的可能。其後，他被緊急送往當地的醫院。

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差幾厘米傷及氣管

外科醫生Prabhat Rath接受當地傳媒訪問時表示，「標槍沒有造成更多傷害是一個奇蹟」。他指出，由於標槍卡在Sadanand的頸中，不能冒險移動他，因此照X光、超聲波和其他檢查都在手術室進行。醫生解釋︰

標槍差幾厘米就傷到氣管，幸好主要血管完好無損。

慶幸標槍插入在他的頸部皮層下位置，醫護人員小心翼翼地確保它維持這種狀態，再透過手術切開他的皮膚和肌肉層，逐步去除標槍，最終手術花了一個小時完成。目前Sadanand已沒有生命危險，他的耐心配合備受醫護人員讚賞。

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責任編輯︰王明芳