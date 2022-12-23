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【父母催婚】28歲女被催婚嫌煩隨口叫介紹　爸媽為不愁下半世找父輩對象

親子 14:20 2022/12/23

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為人父母，當然想兒女生活無憂，馬來西亞一名28歲女，單身多年一直未有合適對象，但面對父母不停催婚，她感到不耐煩，竟隨口噏叫兩老介紹，「幫我找吧！」，沒想到爸媽跟她找了一位與爸爸同齡的大叔令她淚崩，爸爸認真地說：「大叔人很好，家財萬貫，嫁他下輩子不用愁！」

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該名28歲馬來西亞女子，於12月20日在Twitter其個人帳號 @ ConfessTweetMY發帖，呻爆因父母擔心她遲婚，所以不停催婚，「你想什麼時候結婚？」，為了打發父母，她便隨口噏叫兩老介紹，豈料父母竟然幫她找了一位與父親同齡的大叔。

沒多久，大叔登門造訪，大叔跟她的父母認識了很久，當日說話內容都是說他們過去的故事，馬拉女覺得大叔有點風趣，跟爸爸講笑話，也感到好笑，聽罷，她便走進自己的房間，爸媽也尾隨她入房，並問她對大叔的印象，

那個人還好嗎？大叔還沒結婚呢。他是那個想娶我的人。我繼續嗯？ ！嚴重地，他和我父親同歲 。爸爸說大叔好，結婚了就有錢，什麼都有了…

馬拉女沒有回答過一個字，心裡氣得直哭。爸爸更將她的電話號碼給了大叔，要她和大叔好好聊聊。幾天後，大叔致電給她，她稱呼對方大叔時，他即說：「叫我哥！」，

他提到那個兄弟時，我的頭髮因恐懼而顫抖，現在我想逃跑。每天我都想著出國，但我已經負債累累了。 

面對家人的催婚和大叔的追求，馬拉女表示很想離開大馬，到國外旅行，但因債務纏身讓她走不了。她感到很無助，希望Twitter的用戶可以幫幫她，給她一些意見。

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責任編輯︰王明芳

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