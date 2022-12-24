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【娛圈囍事】獲七師傅傳授生仔秘笈　林希靈陳安立平安夜努力造人

娛樂 14:28 2022/12/24

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林希靈和陳安立表示會努力造人。

前TVB「東張女神」林希靈於平安夜（12月24日）嫁給ViuTV小生陳安立在深灣遊艇，一同踏入人生新階段。

在圈中人緣甚廣的林希靈和陳安立的兄弟姊妹團陣容強大，陳安立的兄弟為許家傑、周志康、周志文、陳偉洪、羅天宇及籃球員蘇伊俊，而林希靈姊妹則為黃愷怡、鄺潔楹、李雯希及3位圈外朋友。

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陳安立每天讚太太

林希靈和陳安立於婚禮後接受TOPick訪問，二人聽了牧師約45分鐘的夫妻訓勉，林希靈表示：「簡直是真理的所在。」

陳安立指牧師是爸爸的朋友，「他特意從美國回來祝福我們，如親人一樣。」

林希靈分享：「他說的重點是結婚30多年來每天都讚他的老婆，如果敢膽說老婆煮得不好吃，基本上是全日沒飯吃，這些生活上的建議都很好。」

陳安立笑言：「煮食方面她沒給予過機會我讚。如果她煮杯麵，我都會讚好吃。」

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感激親友見證

問到一對新人昨晚（23日）有否睡好？

林希靈透露：「昨晚我有位姊妹來我家睡，他（陳安立）就回家了。」

陳安立坦言：「我不太睡得著，有點緊張。沒想過今天有百多二百人來觀禮，以為大家只來吃飯，全都是人生中重要的人來見證，很開心。」

林希靈謂：「他們都把我們看得好重要來會來。進場時看見這麼多人有點眼濕濕。」

（林宇翔 攝）

好比兩台台慶

賓客來自兩間不同的電視台，一對新人特意舉行啤酒Battle，並由強尼和娟姐擔任主持。

陳安立稱：「主持也可一起喝。外面的人可能覺得兩台藝人有很大競爭，但其實對藝人來說是可以交流和互相支持。」

林希靈指今天是兩台台慶，集齊兩台藝人共聚一堂。

適逢今天是平安夜，林希靈和陳安立直言會開始努力造人。

陳安立說：「After Party也推了，今晚就試試和研究生育問題。」林希靈稱：「七師傅指北面很適合。」陳安立表示：「想生孖仔或孖女，他們都可有個伴。」

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蜜月押後

談到蜜月旅行，林希靈投訴道：「我都想度蜜月，但Brian要拍劇拍至5月，婚禮完成後便可跳去下一Part。費用當然是老公資助。」

陳安立則指今天的婚禮如派對一樣，「婚禮可一起慶祝聖誕節。」林希靈謂：「不像傳統般，小肥和雷深如會上台唱歌，小肥更會唱《時光機》，大家可邊喝酒邊聽失戀歌。」

互相欣賞

林希靈曾於訪問中表示很喜歡陳安立的性格，並笑言：「靚仔就當然是，他很容易相處，情緒起伏不會很大。他很好的，他經常都會很開心，大家甚麼也能聊，我們的相處就如很好的朋友，覺得很開心。」

她又指：「很多說話都可以跟對方說，即使是自己的過去想法、目標，我覺得我們也是很合拍的。」

陳安立很早已認定了林希靈，「拍拖早期已覺得她是適合結婚的一個對象，不如很多男生般被結婚沖昏頭腦想要結婚生育。她的性格是EQ很高、樂觀，解決問題的能力也很高，長遠跟她在一起，她能幫助我的生活，提升我的事業，是一個會令我有正面影響的一個人。」

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