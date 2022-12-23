【Netflix劇集】聖誕長假煲《今際之國2》　山下智久演裸體音樂家受讚

▲ 山下智欠加盟。

聖誕長周末開始！一系列吃喝玩樂的熱鬧聚會以外，留給自己一點宅在家的悠閒煲劇時光，絕對是放假指定節目之一。這個聖誕，好幾齣大熱劇集相繼推出新一季或新集數，其中日本代表有《今際之國的闖關者》（港譯：《今際之國的有栖》第二季已於昨日登場

改編自大熱同名漫畫的《今際之國的有栖》大玩生存遊戲，劇情刺激之餘亦有燒腦內容，獲網民激讚，在全球亦引起熱潮。多位演員如山崎賢人、土屋太鳳、朝比奈彩都人氣急增。兩年後，第二季於昨晚（22號）隆重登場。

▲ 第二季將有更多死亡關卡。

《今際之國 2》 山下智久加盟

上季講到主角有栖良平與一眾玩家已成功取得所有數字啤牌關卡勝利，剩下從未出現的高難度J、Q、K，代表今季的關卡難度將大大躍升。遊戲刺激程度令人期待，新角色同樣引起哄動。

今季其中一個話題，是Johnny事務所男神山下智久加盟，他在劇中演「梅花K」久間欣治，屬遊戲最高級的遊戲負責人之一，其角色是位喜歡裸體的音樂家，山下智久因此經常裸露上身演出，極為吸引。

▲ 山下智久新角色極神秘。

劇迷最關心的幾個重大謎團，包括幕後「Big Boss」是否上季尾聲出現的女主持、成功破關後能否重回現實世界等，都將在這季得到解答。因原著漫畫已連載完結，觀眾亦關心劇集會否跟從漫畫結局，或會另有新創作。

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