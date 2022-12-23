【婆媳關係】貓奴新抱懷孕奶奶憂染弓形蟲生畸胎　與兒子夾攻將貓貓送人 

▲ 咁樣做奶奶真係唔係幾啱！

懷孕是不是就不可以養寵物呢？台灣一名貓奴女網友在網上Dcard討論區發文，指奶奶得知她懷孕非常高興，表示要到她家幫她補身，但對於她養的短毛貓就看得非常不順眼，奶奶稱貓會傳染弓形蟲導致生畸胎，叫新抱「處理掉」，事件不了了知，後來奶奶竟然跟老公夾攻，將貓送人，瞞在鼓裡的新抱氣到發抖！

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網友表示短毛貓在婚前已經養，現在9歲，大讚愛貓是天使，「乖到不行，不吵不鬧也從來不咬人亂抓人」，而奶奶偶然會到他們家住，每次都對貓貓有意見，「說他很髒、會長跳蚤、一直掉毛、大便很臭。」而網友就稱貓貓根本沒有出門，「我們養在自己家裡，她硬要來住又一直嫌，真的超級莫名其妙，這就算了 偶爾來嫌一下我就當耳邊風。」

後來網友驗出懷孕了，奶奶非常高興，還說要到她家裡幫她補身體，不過其實內裡是不想貓貓影響懷孕新抱，而兒子又給她鎖匙，奶奶怒氣沖沖說「懷孕不可以養貓，會生出畸形兒」，網友就解釋「貓確實是有機會感染弓形蟲，也確實有機會把弓形蟲傳染給人，但那機會超級小好嗎！因為我們家的貓只吃飼料跟罐罐，偶爾家裡有煮海鮮會燙熟沒有調味的給他吃，平常不出門 所以根本不會有機會吃到生食，而且他定期檢查、驅蟲，家裡貓砂也每天清理，清理後絕對用肥皂洗手，所以基本上就是不可能。」

豬隊友老公夾攻

不過奶奶不相信，還叫她把貓貓「處理掉」，而網友都很生氣告訴奶奶「我不可能拋棄他，他是我的家人。」事情就不了了之，本來以為事件告一段落，怎料，網友突然收到老公的來電，表示奶奶來家裡把貓帶走要送給他表哥的小孩，網友當堂氣瘋，直接衝去表哥家救貓，而網友看到的畫畫相當震撼，「狂按電鈴進去後看見我的貓蜷縮在貓籠裡，小孩子就趴在旁邊一直用手想把他弄出來，我真的心疼死眼淚直接飆出來。」網友二話不說就將貓帶走，事後很嚴肅的告訴老公，表示要奶奶交還出鎖匙，也跟婆婆說了如果在想干涉貓咪的事，我們會直接換鎖，生了孩子也不會讓她來看。」

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責任編輯︰王明芳