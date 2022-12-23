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【司法覆核】死因庭裁定的士司機非法被殺　涉案警員覆核獲批官令重開死因研訊

社會 14:30 2022/12/23

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死因庭裁定的士司機非法被殺，涉案警員覆核獲批官令重開死因研訊。（資料圖片）

六旬的士司機10年前與乘客就車資事宜爭執被捕，男警林偉榮涉嫌箍頸押司機上警車，司機事後頸椎移位，留院1個月不治。死因庭早年裁定的士司機非法被殺，男警其後入稟高院申請司法覆核，要求推翻裁決。高等法院今（23日）頒下判詞，裁定男警勝訴，法官黃崇厚頒令重開死因研訊，推翻陪審團對的士司機非法被殺的裁決。

申請人林偉榮，答辯人為時任死因裁判官嚴舜儀。死者陳輝旺的女兒陳盈之、警務處長、消防處、拘捕警員馬振康、警長羅偉民及醫管局均被列為有利害關係方。答辯人沒有派法律代表出庭，據悉其立場中立。

申請一方早前指，死因裁判官嚴舜儀不當引導陪審團，令陪審員沒有考慮林是否有意圖使用非法或過份武力，死者被捕後拒絕上警車，林遂欲拉住死者的上半身帶上警車，但意外箍了死者頸部，強調從來無意使用過分武力。

家屬一方則指，死者被捕時已被鎖上手銬，難以反抗，惟林仍箍死者的頸至雙腳離地，直言林的行為不合法，絕非意外。

事發於2012年10月，死者陳輝旺因車資事宜與乘客爭執，警方其後拘捕死者。警員林偉榮在押送死者上警車時，涉用手臂箍頸致死者雙腳離地。死者事後頸椎移位，四肢癱瘓，留院1個月不治。死因庭在2018年召開研訊，陪審團裁定死者不合法被殺，而導致死者死亡的傷害或疾病，是支氣管肺炎及頸部受傷導致長期臥床。

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記者：陳曉欣

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