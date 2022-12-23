【司法覆核】死因庭裁定的士司機非法被殺　警員申覆核獲批須重開死因研訊

▲ 死因庭裁定的士司機非法被殺，涉案警員覆核獲批官令重開死因研訊。（資料圖片）

六旬的士司機10年前與乘客就車資事宜爭執被捕，男警林偉榮涉嫌箍頸押司機上警車，司機事後頸椎移位，留院1個月不治。死因庭早年裁定的士司機非法被殺，男警其後入稟高院申請司法覆核，要求推翻裁決。高等法院今（23日）頒下判詞，裁定男警勝訴，法官頒令重開死因研訊，推翻陪審團對的士司機非法被殺的裁決。

申請人林偉榮，答辯人為時任死因裁判官嚴舜儀。死者陳輝旺的女兒陳盈之、警務處長、消防處、拘捕警員馬振康、警長羅偉民及醫管局均被列為有利害關係方。答辯人沒有派法律代表出庭，據悉其立場中立。

法官黃崇厚於判詞指，本案涉及警員執行職務期間使用武力，《警隊條例》賦權警員使用必要武力，申請人在案發時有權使用武力，除非使用過度武力才屬於非法，非法行為有襲擊及毆打性質，而施襲者需要具有犯罪意圖。

法官續指，在某些情況下使用武力屬於合法，例如警員防止罪案或某人自衛等。在死因研訊中，控方須以刑事審訊的標準證明1個人是否被非法殺害。

法官指出，陪審團若裁定死者非法被殺，必須在無合理疑點的情況下信納申請人的行為是否令死者頸椎移位，傷及中樞神經而要長期臥床，最終死亡；申請人蓄意而為；該行為具危險性及該行為屬於非法。

惟答辯人在引導陪審團時稱，若陪審團接納專家意見，鑑於警員6823及警司的證供，警員的行為是否危險及非法沒有爭議性。法官認同申請方看法，若陪審團只考慮專家意見會無法反映整體情況。

至於答辯人總結證供時，指申請人在評估局勢後，認為使用合理武力執行職務而不會對死者造成嚴重傷害。法官認為，無論申請人的證據強弱，其行為是否危險或非法在死因研訊中仍然懸而未決，答辯人不當地剝奪了陪審團的職能。

法官認為，若陪審團有被引導考慮警員的行為是否危險及非法，他們未必會作出死者非法被殺的結論，尤其是裁決比數為3比2，差距極微。

法官指答辯人總結證供及引導時有誤，令陪審團的裁決不穩妥，遂推翻原有裁決，發還重審。

最新影片推介：

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣