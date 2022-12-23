【非禮判囚】涉看色情片後慾火焚身　巴士車長認非禮女友女兒囚34個月

▲ 涉看色情片後慾火焚身，巴士車長認非禮女友女兒囚34個月。（資料圖片）

47歲巴士車長沉迷不倫戀題材色情影片，觀看後慾火焚身欲與女友的女兒發生性行為，三度闖入當時12和15歲的女童睡房撫摸對方，並脫去褲子霧出下體。車長更冒認女友發短訊要求女童滿足自己及示愛，女童事後向友人求助及報警。涉案車長今（23日）於區域法院承認3項非禮罪，被判監34個月。法官判刑指，事主母親被戀愛衝昏頭腦，於求情信稱相信被告壓力大而犯案，對於母女已原諒被告的說法感非常諷刺。被告為一己私慾對女童造成長遠創傷，其作為近乎強姦。

被告現年47歲，今承認2項非禮及1項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，控罪指他於2018年8月某日及2021年10月24日三度非禮女童X。

被告在求情信指，懷著沉重、沮喪和「五味混亂」的心情寫信，一念成佛一念成魔，感到愧對雙親。

法官陳廣池判刑時引述創傷報告指，事發後X對母親失去信任，X曾向母親投訴被告多次進入其房間站著凝視她，但母親卻漠不重視，將其福祉放在被告之後。X感到被母親背叛，事後患創傷後遺症和焦慮，至今仍有自殘。

法官指，被告觀看不良色情影片後沉迷幻想，被告當時有女友，可用其他方法解決性慾，毋須找年幼的X洩慾。被告因一己私慾對X造成長遠創傷，X的學業及社交自此受影響，與母親關係惡化，亦出現自殘情況，十分可悲。

法官認為X母遇人不淑，被戀愛衝昏頭腦，批評X母在求情信稱相信被告壓力大而犯案，母女已原諒被告的說法非常諷刺，亦對X造成二次傷害。

法官指，雖然被告初犯，但法庭雖保護幼童，判刑須具阻嚇性及反映X所承擔的創傷。被告與X年紀相差逾30年，在其中1次事件企圖冒認X母要求X滿足自己，更嘗試脫下X的褲子，近乎強姦，就3項非禮罪共判囚34個月。

案情指，X 於9歲時父母離異，X與母親及外公同住。X母其後與被告交往，被告間中到X家中居住。

首次非禮事件發生於2018年8月，12歲的X獨自在家，被告闖入X的房間親吻她的嘴唇數秒，又隔著衣服摸其身體及下體。X大驚及感到嘔心而推開被告，被告才離開房間。X事後向朋友Y透露遭被告非禮。

事隔3年，被告在某夜凌晨用X母的手機假冒X母傳訊息給當時15歲的X，稱被告為家庭付出了很多，要求X滿足被告的要求。

同日清晨7時，被告闖入X的房間，當時X正睡覺，被告脫去褲子露出下體，X醒來大驚，用棉被擋開及推開被告後鎖門。惟數小時後被告再次入房，更嘗試拉下X的褲子，兩人爭執後被告離開房間。其後X聽到被告表達愛意，遂致電Y求助，稍後X被接走，X向社工求助後報警。

被告被捕後，在錄影會面稱沉迷繼父繼女不倫戀題材的成人影片，案發時觀看完成人影片後慾火焚身，想與X交往及發生性關係，並承認偷用X母的手機發訊息。

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記者：陳曉欣