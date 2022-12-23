【BB來了】蕭唯展江伊晴宣布有喜　感恩收最佳聖誕禮物：成功攞到世界盃喇！

江伊晴（前藝名江若琳，Elanne）與蕭唯展（前名蕭潤邦，Oscar）在結婚4周年獲得最佳禮物，宣布家將添新成員，升呢成為父母。

他們在個人社交平台上載夫婦在聖誕樹前騷BB衫的照片報喜訊，夫婦二人分別寫心中感受。

江若琳表示：

今日係我地兩口子結婚4週年啦❤️今年我地得到左一份渴望好耐而又彌足珍貴既聖誕同結婚週年禮物🎁我倆等待你既出現足足4年啦，一直都以為生BB係一件理所當然，好容易既事，但呢幾年間經歷過不停既嘗試又不停咁失敗，連身邊既朋友都比我地著急，次次都關心我地幾時生得出😅我地都會感慨 ，生仔原來好難🥹但到最後我們已經選擇左半放棄，經常都話，就算世界只係得我地兩個，我地都會快樂地走到白頭，不過人生就係一個充滿驚喜既旅程，每當你好用力想要得到一樣野既時候，往往總係事與願違，但當你選擇放下放輕鬆時，聖誕老人🎅就會係一個最美好既時間點將你最想要既禮物送俾你！🎄✨

4年前 我得到左一個好愛我既生煎包

4年後我地得到左一個最愛既bb包👶🏼

Bb包，感謝你既到來，時間不遲也不早，來得剛剛好！雖然我仲未想像到我做人阿媽係點，應該都係論論盡盡 ，騎騎呢呢咁😂但我地會努力學習，將最好既（嘅）俾你！

呢幾個月失蹤左的我，係疲累，反胃 嘔吐🤮既生活中不停徘徊 ，但每日都充滿住感恩同感動🥹請繼續折磨我吧！你繼續健康平安長大就好🙏🏻