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【BB來了】蕭唯展江若琳宣布有喜　感恩收最佳聖誕禮物：成功攞到世界盃喇！

娛樂 14:57 2022/12/23

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熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

江若琳（Elanne）與蕭唯展（前名蕭潤邦，Oscar）在結婚4周年獲得最佳禮物，宣布家將添新成員，升呢成為父母。

他們在個人社交平台上載夫婦在聖誕樹前騷BB衫的照片報喜訊，夫婦二人分別寫心中感受。

江若琳表示：

今日係我地兩口子結婚4週年啦❤️今年我地得到左一份渴望好耐而又彌足珍貴既聖誕同結婚週年禮物🎁我倆等待你既出現足足4年啦，一直都以為生BB係一件理所當然，好容易既事，但呢幾年間經歷過不停既嘗試又不停咁失敗，連身邊既朋友都比我地著急，次次都關心我地幾時生得出😅我地都會感慨 ，生仔原來好難🥹但到最後我們已經選擇左半放棄，經常都話，就算世界只係得我地兩個，我地都會快樂地走到白頭，不過人生就係一個充滿驚喜既旅程，每當你好用力想要得到一樣野既時候，往往總係事與願違，但當你選擇放下放輕鬆時，聖誕老人🎅就會係一個最美好既時間點將你最想要既禮物送俾你！🎄✨

4年前 我得到左一個好愛我既生煎包
4年後我地得到左一個最愛既bb包👶🏼

Bb包，感謝你既到來，時間不遲也不早，來得剛剛好！雖然我仲未想像到我做人阿媽係點，應該都係論論盡盡 ，騎騎呢呢咁😂但我地會努力學習，將最好既（嘅）俾你！

呢幾個月失蹤左的我，係疲累，反胃 嘔吐🤮既生活中不停徘徊 ，但每日都充滿住感恩同感動🥹請繼續折磨我吧！你繼續健康平安長大就好🙏🏻

至於蕭唯展更是感性地寫道

結婚4週年了🥳身體健康夫妻和睦冇乜鬧交,多謝老婆♥️
依家我嘅心情就好似美斯攞咗世界盃咁
我哋四年前既今日結婚,我望住好多小朋友喺我嘅婚禮入面跑來跑去,好可愛,好希望快D有一個我哋嘅BB
點知.....努力咗四年,中間試過好多次失望,醫生話雖然我靚仔,但精子唔合格,好難有BB😭
但係我習慣左只要有夢想 凡事可成真既理念💪
首先檢討一下自己,重新建立一個健康既自己,戒左煙,不停跑步做運動,食健康D💪
終於四年後既今日,我哋成功攞到世界盃喇,
多謝老婆,多謝每一位提供過良方比我哋既（嘅）朋友♥️

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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