【搶人才】「人才服務窗口」下周三推出接受申請　冀每年至少吸納3.5萬人

▲ 政府交代搶人才措施。(曾耀輝攝)

政務司司長陳國基和財政司司長陳茂波今日（23日）舉行記者會，闡述政府「搶人才」、「搶企業」措施的實施細節。財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、創新科技及工業局局長孫東，以及勞工及福利局局長孫玉菡亦有出席。

陳國基指，施政報告提出搶人才措施，社會反應正面，商界期望透過措施覓得相應人才。12月28日起，展開一系列新措施，接受世界各地人才申請，「人才服務窗口」網站同日推出，初期由勞工及福利局營運，提供詳情及連接入境處，可網上交申請，一切手續會電子化進行，並提供衣食住行等訊息。當局又會設立實體辦公室，明年初為人手撥款向立會申請。政府有信心未來3年每年至少吸引3.5萬人，每人預計逗留至少12個月。

搶企業方面，「引進重點企業辦公室」，專門負責招攬內地和海外企業進駐香港，以及政務司司長領導的「人才服務窗口」，專責制訂並統籌招攬內地和海外人才的策略和工作。

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記者：蘇文軒