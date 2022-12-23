  • 19°C
香港時間 : 20221223日 (週五) 16:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【搶人才】「人才服務窗口」下周三推出接受申請　冀每年至少吸納3.5萬人

社會 15:41 2022/12/23

分享：

分享：

熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

政府交代搶人才措施。(曾耀輝攝)

政務司司長陳國基和財政司司長陳茂波今日（23日）舉行記者會，闡述政府「搶人才」、「搶企業」措施的實施細節。財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、創新科技及工業局局長孫東，以及勞工及福利局局長孫玉菡亦有出席。

陳國基指，施政報告提出搶人才措施，社會反應正面，商界期望透過措施覓得相應人才。12月28日起，展開一系列新措施，接受世界各地人才申請，「人才服務窗口」網站同日推出，初期由勞工及福利局營運，提供詳情及連接入境處，可網上交申請，一切手續會電子化進行，並提供衣食住行等訊息。當局又會設立實體辦公室，明年初為人手撥款向立會申請。政府有信心未來3年每年至少吸引3.5萬人，每人預計逗留至少12個月。

搶企業方面，「引進重點企業辦公室」，專門負責招攬內地和海外企業進駐香港，以及政務司司長領導的「人才服務窗口」，專責制訂並統籌招攬內地和海外人才的策略和工作。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒

創新科技及工業局 丘應樺 孫玉菡 陳國基 孫東 許正宇 政務司 入境處 發展局 勞工及福利局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【冬至禁忌】冬至不可行房切勿吵架　命理師拆解做錯6件事恐衰一整年
11:01 2022/12/22
【冬至禁忌】冬至不可行房切勿吵架　命理師拆解做錯6件事恐衰一整年
【無限超越班】車保羅拍3天節目被踢走？　曾衝出國際與「戇豆先生」同場演戲
13:02 2022/12/22
【無限超越班】車保羅拍3天節目被踢走？　曾衝出國際與「戇豆先生」同場演戲
【灣區藝人】陳嘉佳確診3日唔敢沖涼　細細粒超頹求助：我的口也被我臭吐
12:48 2022/12/22
【灣區藝人】陳嘉佳確診3日唔敢沖涼　細細粒超頹求助：我的口也被我臭吐