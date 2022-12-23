【著數優惠】香港九龍城工商業聯會推食買玩活動　送總值逾百萬元優惠及現金券

▲ 香港九龍城工商業聯會與區內過百商戶及特色食肆，推出「九龍城食、買、玩」活動。（機構提供）

聖誕及新年將至，香港九龍城工商業聯會聯乘區內過百家商戶及特色食肆，推出「九龍城食、買、玩」活動，由即日起至1月16日期間送出總值超過百萬元的禮物、優惠及現金券，以推動本地消費，為市民提供更多節日玩樂選擇，增添佳節氣氛。

九龍城特色食肆林立，多家店舖於今個冬天會推出一系列充滿節日色彩的特色美食，為冬日帶來一點暖意。例如有由中醫館改建而成的大和堂咖啡店，今個冬季會推出全新安格斯麻辣三文治（$168），靈感來自本地的茶餐廳美食蛋牛治。

▲ 城寨滿盆（$1,688/6人、$3,288/12人）

主打大江南北懷舊菜式的城寨風味，會推出城寨滿盆（$1,688/6位、$3,288/12位）選用鮑魚、花膠、金蠔、元蹄等16種矜貴食材製成，堅持以傳統烹調方法炮製，是慶祝新年不二之選。顧客可在活動期間透過支付寶及中國移動香港MyLink，免費領取多間商戶的電子優惠券，亦可以優惠價購買電子現金券，享受各種消費折扣。

活動期間，市民亦可下載手機App「圍威喂WhereWeWow」，透過實境互動遊戲於九龍城不同角落捕捉虛擬怪物AMIGO，獲得金幣或鑽石，換取由參與商戶及食肆送出的特色餐飲或禮品。當中包括價值$8,888的成寨風味金鑽盛宴、小曼谷海鮮燒烤午市2人套餐、黃珍珍泰國菜館及食得妙私房粵菜午市2人套餐等。

記者︰黃依情