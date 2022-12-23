【天龍八部之喬峰傳】甄子丹演喬峰要與別不同　邀武林高手出山演鳩摩智

▲ 甄子丹監製、導演及主演的《天龍八部之喬峰傳》。

由甄子丹監製、導演及主演的《天龍八部之喬峰傳》將於明年1月19日農曆新年前上映。金庸的《天龍八部》是家傳戶曉的作品，過去多次被改編成電視劇及電影作品，人物故事已為人所熟知。

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一直想拍武俠片

新作根據金庸《天龍八部》入面喬峰原型而改編的故事，甄子丹表示從影多年已演過不同角色，亦正好想拍一部江湖俠義的武俠片：「我覺得喬峰這個角色很有魅力，他除了一身好武功，更有著一身傲氣，亦同時有著大丈夫光明磊落的性格。無論他如何被人冤枉、侮辱，都一一承擔，有著一個無窮強大的內心和忍耐力。」

甄子丹又覺得喬峰這個人物和故事對現代人也有一種啟示和鼓勵：「無論他身受多少指責，但只要無愧於心，喬峰仍是會光明地去面對。」

《天龍八部之喬峰傳》中將喬峰重新改編，武俠片交到甄子丹手上，又怎會這麼簡單！

▲ 甄子丹一直想拍江湖俠義的武俠片。

戲中兵器有不同 邀得徐小明飾演鳩摩智

這次喬峰在角色的轉變，最顯而易見的是兵器，甄子丹說：「喬峰所用的主要係打狗棒，不過既然改編就不一定跟足原著故事，何況一個武功蓋世的大俠應該十八般兵器都精通，所以戲中喬峰離開了丐幫後，都會用其他武器，其中更用上阿紫偷來段正淳 (她爸爸) 的寶劍。」

武俠片除兵器，更重要的當然是動作場面，今次便邀來徐小明飾演鳩摩智一角，與甄子丹飾演的喬峰有一場焦點對打場面。

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甄子丹覺得對每個角色，他都深思熟慮去研究，如何可找到演員本身的氣質去配合，又能夠將角色演得最好：「心目中鳩摩智是要本身是德高望重，又要有多年動作武打電影經驗的演員去做，這讓我第一時間就想起了小明哥！雖然小明哥已沒有演戲一段時間，但這樣反而會為觀眾帶來新鮮感。」

鳩摩智一角除在選演員花心思外，這角色所用的武器概念也讓甄子丹花了不少心力：「我們特意花時間去研究鳩摩智的兵器，根據當時吐蕃歷史的形狀設計，保留其月牙鏟造型，更特意去伸長了整件武器！」

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