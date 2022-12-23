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【工展會】工展會聖誕節至除夕延長開放1小時　晚上7時半後免費入場

社會 15:56 2022/12/23

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工展會聖誕節至除夕延長開放1小時。（陳永康攝）

政府宣布自昨日（22日）起容許在公眾娛樂場所及活動場所戶外範圍飲食，闊別3年的試食活動率先回到現正於維園舉行的「工展會」會場。香港中華廠商聯合會表示，隨着聖誕和除夕即將到來，加上場內已恢復試飲試食，為鼓勵更多市民入場購物和感受佳節熱鬧氣氛。由聖誕節（25日）起至除夕（31日），工展會的開放時間將延長1小時至晚上9時，而市民更可在晚上7時30分後免費入場；至於明年1月1日閉幕日則維持開放至晚上8時。

廠商會表示，自特區政府本周四放寬社交距離措施，容許市民可在公眾娛樂場所的戶外範圍飲食以來，至今已有近百家參展商恢復試飲試食安排，參展商和入場市民的反應均十分正面，預期延長開放時間後，可進一步帶旺銷情。

「第56屆工展會」的最新開放時間如下：

展覽日期 開放時間
12月25至31日 上午11時至晚上9時
明年1月1日 上午11時至晚上8時

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記者：黃穎津

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