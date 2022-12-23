【媽媽心聲】育兒壓力爆煲失去自我　主播媽媽設Me Time：叉滿電先有力去打「大佬」

▲ kiwi鼓勵無論是全職還是在職媽媽都要有Me Time放鬆，叉番電才有力去打「大佬」！「大佬」就是我們的小朋友。

前有線娛樂台主播、現職財經主播媽媽李惠儀(Kiwi)，育有一子一女，女兒3歲半，細仔差不多1歲。作為在職媽媽，經歷一日繁忙的工作，收工回家仍然要照顧一對仔女，沒有聘請工人的她，事事親力親為。她坦言「忙到去冇時間食飯，甚至去廁所」，所以每個月她都會拿半日假期去Me Time放鬆自己，她鼓勵無論是全職還是在職媽媽都要有Me Time放鬆，叉番電才有力去打「大佬」——小朋友！。

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訪問當日，TOPick記者跟隨Kiwi去了一趟「媽媽Me Time放鬆之旅」，首站是女士們最喜歡的活動shopping，再到網紅cafe high tea及打卡，最後到美容中心做頭髮護理，Kiwi補充說：「因為生完之後好多媽媽都會出現脫髮問題，所以護髮係必須的。」

平時工作忙碌，主播工作更加需要腦筋轉數快，Kiwi坦言在職媽媽要兼顧工作及家庭實在不容易，而且內疚陪小朋友時間不太多：

我在外面工作，其實陪小朋友的時間，相對地很少，跟全職媽媽無得比，所以個心理關口是很少時間陪他們，有時都會不開心，放工回到家又太累，我女兒3歲半，開始懂事，會走過來『媽媽，陪我玩。』但放工後是非常疲累，有時候都很想耍走她，但當你耍走她，當晚睡覺又會很內疚。回到家已經7點，吃完飯可以已經8時，一小時都不陪她？我覺得是心理狀態是不開心。至於在公司，同事會講笑話返工比做全職媽媽舒服，但其實在公司都會想他們，所以我覺得在職媽媽最辛苦是心理自己跨不出去，覺得自己很少時間陪他們。

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Kiwi指，媽媽很容易為了小朋友失去自我，除了上班外，放工回到家可能玩一下電話就已經要睡覺，或者陪小朋友玩，全職媽媽就更加繁忙，由朝到晚工作，回家後又要煮飯，所以會容易沒有了自己。

她還深深體會到何謂「忙到廁所都冇得去」：「以前未做媽咪的時候，不明白一句說話，『忙到沒有時間食飯』或者「忙到去不到廁所』我會覺得不可能，去廁所都是幾分鐘，吃飯吃飽就ok，但原來真的是忙到這樣，猶其湊住兩個，你去廁所他們會叫或發脾氣，旁觀者就會說，放低他們就可以，但其實不行，他放低他們幾分鐘，他們喊完，你去完廁所出來都會繼續扭計，會有少許自責，到時就會覺得那算吧，連廁所都不要去，慢慢，只會顧住小朋友，最緊要他們不要吵架，用最多時間陪住他們，妝又不化，全部都為小朋友著想。」

Kiwi鼓勵無論在職還是全職媽媽都要找時間relax自己，愛自己多一點，才能照顧小朋友「打大佬」，

我想跟媽咪說，一個月入面花少少時間，可能放工後一、兩小時，或者拿半日假期去做自己喜歡的事情，可能化個靚妝同朋友去食下午茶，一定要給自己幾個小時，令自己很放鬆，放低小朋友給家人或姐姐，一個月兩次放鬆幾小時，你就會成個月都很開心，更加得心應手去照顧他們。

每次叉滿完電後Kiwi能量值又重新爆滿，而且面上會重現笑容，雖然me time放低一對仔女會掛念，但反而會更珍惜相處時間：

以前未做媽咪的時候，你不會珍惜這些小時間，因為放工，喜歡就去看電影，或者去拍拖，你不會珍惜，但現在時間真的太矜貴，因為放工要返屋企湊小朋友，或者放假一定要給他們，現在抽出幾小時，享受完之後你覺得整個人很放鬆，像去了一轉泰國，做自己喜歡的事一樣開心，你就會更放鬆，更加有精神去打『大佬』，『大佬』就是我們的小朋友。

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記者:陳麗薇

場地提供:OASIS beauty