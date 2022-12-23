【創科藍圖】孫東：製造業GDP佔比5%目標非保守　發展半導體非重複別人「老路」

▲ 創新科技及工業局局長孫東。（經濟日報資料圖片）

政府公布《創新科技發展藍圖》，目標將製造業佔本港GDP比例，由現時1%增至2030年的5%。創新科技及工業局局長孫東表示，目標雖然不是非常進取，但也絕不保守，強調要進中求穩。

孫東今日在一個電台節目表示，政府制訂指標時，內部有仔細考慮，甚至曾作爭論。他認為，目標是實事求是，根據本港現有實際情況，以及未來幾年經濟、政治環境的基本預測。

他提到，有人認為指標比較進取，因為本港現時工業基礎相對薄弱，欠缺土地和人才，質疑能否在10年內「翻（超過）兩番」；亦有人批評過於保守，擔心屆時與新加坡等周邊地區相比，差距依然很大。

孫東表示：「這個指標（目標）在我看來並不是非常進取，但也絕不保守，我們算作進中求穩。那麼現在大概1%，如果10年後增加到5%，也就增加5倍，對我們來說也是有一定挑戰，特別是土地釋放和人才吸引和培訓，是我們面臨最大的兩個挑戰，但我們有信心這個指標是能夠達到，而且我本人希望這個指標能夠提早達到，不用等到2030年。」

▲ 政府昨日公布《創新科技發展藍圖》，目標將製造業佔本港GDP比例，由現時1%增至2030年的5%。（陳靜儀攝）

《創科藍圖》亦提出，支援「新能源汽車」及「半導體晶片」研發生產。孫東表示，並非簡單重複內地等其他地方的做法，而是根據本港特點，經過嚴謹科學思考。他認為，考慮到該兩個產業有較強的高科技元素，而本港有一定優勢，相信可以在亞洲乃至世界，逐漸獲得領先地位。

孫東又強調：「發展半導體晶片產業不是說重複別人發展的『老路』和產業模式，而是跟著世界最新發展潮流，發展新的東西……香港提出發展半導體晶片並非今天提出，20多年前提出，但由於種種原因沒能實現，現在回頭想很可惜。」

他在另一電台節目進一步解釋，本港是根據最新潮流，發展基於「氮化鎵」的新興第3代半導體晶片，形容香港和新加坡、南韓等地區，是在同一起跑線競爭。

被問到美國對中國實施半導體產業出口管制，會否影響本港未來發展時，孫東則回應指，「辦法總比困難多」，料內地廠家逐漸能夠自主生產關鍵設備，相信中國、香港日後自主研發生產晶片能力會提高。

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責任編輯：胡偉明