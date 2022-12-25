【遺愛人間】丈夫兒子早逝捐出器官救人 83歲婦延續愛心做「無言老師」

▲ 83歲李寶蘭婆婆死後捐獻遺體成「無言老師」。

死亡不代表人生絕對的終結，也可以選擇以另一種方式把愛遺留人間。內地一名83歲的婆婆於今年3月去世，家人根據她生前的意願捐出她的遺體，令她在離世後成為一名「無言老師」。令人感動的是，原來婆婆已是家中的第3名器官、遺體捐贈者，她的丈夫及患癌而早逝的兒子也於身後捐贈眼角膜，幫助多名人士重見光明。婆婆的女兒及孫子也深受影響，陸續簽署了器官捐獻志願書，見證了「以生命影響生命」的能力。他們一家大愛的精神感動無數人，令人深感敬佩。

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根據內地媒體報導，婆婆名李寶蘭、丈夫名葉錦青。在1997年的時候，他們的兒媳在壯年36歲時因癌去世，經歷「白頭人送黑頭人」的悲傷後，兩人有感生命無常並思考著在生命的盡頭能為世界做點什麼事。李寶蘭當時慨嘆，「如果生命可以延續多好啊！」然後萌生捐贈器官、遺體的想法。而這個想法與丈夫葉錦青的不謀而合，因為他認為

我們來到世上本就不帶任何東西，離開時也不該帶走什麼。如果可能，盡量為這個世界創造最後的一點價值。

不過當兩人將此想法告訴子女時，卻得不到支持。兩人的女兒葉瑋表示，當時大眾對於捐獻器官的相關認識不多，所以能接受的人不多。葉瑋透露父母都是大愛之人，樂於助人。她憶述有一次父親在街頭捐款但知道是被騙後也沒有生氣，並樂觀的表示「錯就錯了，總比錯過幫助一個有需要的人好吧。」雖然她明白父母的愛心，但也坦言難以接受他們的決定。

直到2004年，葉錦青腦中風昏迷並住院一個月。李寶蘭生前接受訪問也提到丈夫昏迷之時意識模糊，對他說什麼也沒有反應，卻唯獨提到「捐獻」這樣的字眼，葉錦青有時候會微微點頭作回應。葉瑋憶述當時母親李寶蘭再次提及捐獻器官和遺體，

如果你爸爸就這樣走了，沒有實現捐獻的心願，你真的不會後悔嗎？

此時此刻的情境都被葉瑋看在眼內，她開始反醒並重新思考父母的意願，

看著『孝順』二字，我平日里做到了『孝』，可我真的做到『順』了嗎？

葉瑋最終遵從父母的決定。隨後，李寶蘭及葉錦青兩人一起簽署了器官捐獻志願書。

2005年7月， 72歲的葉錦青安詳地離世。他捐獻出自己的眼角膜，讓7個人的8隻眼睛重見光明。他的遺體也捐獻給廣州一所醫學院用於臨床教學研究。在父親死後的第3天，葉瑋也簽署了器官捐獻志願書;在家人的耳濡目染下，葉瑋的兒子也在今年簽署了器官捐獻志願書，實行以生命影響生命。

2011年，葉錦青和李寶蘭的兒子葉寧在患癌後的第15年也不幸離世，他於死後也捐出了眼角膜。2021年年中， 84歲的李寶蘭不幸跌倒骨折並進行了兩次手術，其後一直臥病在床。直到今年3月20日，李寶蘭與世長辭，她的家人依據她生前的遺願捐獻她的遺體作教學用途。李寶蘭生前是一名老師，她曾表示，

我是當老師的，所以他們（醫學生）把我解剖的那個時候，我是給學生上最後那節課。

李寶蘭生前的宏願最終達成，成為默默無聲地付出和教導的一位「無言老師」。

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責任編輯︰王明芳