【搶人才】「高才通」接受176間大學畢業生申請　包括9間內地高校工作經驗不足者

政府今日(23日)公布「搶人才」措施，當中推出「高端人才通行證計劃」(「高才通計劃」)，羅致高薪人才和全球百強大學畢業的人才，向合資格人才可發出為期2年的通行證，來港探索機遇。

合資格人才包括：申請日期前1年年薪達港幣250萬元或以上，和4個指定的世界大學排名榜中全球百強大學學士學位畢業生，並在過去5年内累積至少3年工作經驗，此2類人才不設限額；過去5年内在全球百強大學取得學士學位，但工作經驗少於3年的，則每年上限1萬人。計劃將於推出1年後檢討。

計劃推行初期只接受學士學位畢業生申請，「高才通計劃」設有限額的部分不接納在過去5年的本地大學畢業的非本地人士(即符合lANG申請資格）的申請

初次逗留期限2年只能獲批一次，隨後的延期逗留除逗留期限外 ，不設其他逗留條件限制。

4個大學排名榜中包括泰晤士高等教育世界大學排名、QS世界大學排名、美國新聞與世界報道全球最佳大學排名及上海交通大學世界大學學術排名，名單每年更新，以滾動方式反映過去5年的變動，包含共176間大學，當中有9間是内地大學和5間本地大學。

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記者：蘇文軒