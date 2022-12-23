【日本暴雪】本港最少20多個旅行團身處北海道　縱橫遊4團取消十勝及阿寒湖行程

▲ 日本全國正值寒流，導致北海道連日暴雪。（中央社圖片）

三名港人在日本北海道十勝岳登山時遇險，據報一人死亡。當地正值寒流，連日暴雪，當地港人安全成為關注，本港最少20多個旅行團身處北海道，其中有十多團在當地的縱橫遊，有4團、共120人需要更改行程及更換留宿的處所，最快今午4時有旅行團回港，暫未知航班有否受影響。東瀛遊亦有十多團在當地，但行程未受影響。

日本傳媒報道，三名香港男子昨日清晨出發登山。當局中午接獲其中一人報警，稱與其餘兩人失散，救援人員在下午五時發現兩人。其中37歲的男人死亡，另一人出現體溫過低，無生命危險。十勝岳是當地登山勝地，搜索期間有暴風雪，能見度很差。

事件令人擔心在日港人的安全。縱橫遊現時有十多團在北海道，每團約30人，當中4團原定到訪十勝或阿寒湖區酒店留宿，惟因惡劣天氣，改到北海道市區留宿，縱橫遊執行董事袁振寧形容，當地天氣惡劣，「對比上周日本已凍咗好多，好多地方因為積雪封哂路」，全日本被大雪籠罩，連鮮有下大雪的九洲亦被大雪吹襲。受天氣影響，旅行團有需要時會更改行程，安排浸溫泉等室內行程。袁指出，最快今午4時有旅行社返港，航班暫未受影響，「最怕去到機場（航空公司）先通知班機要取消或更改時間，咁就要瞓機場。」

東瀛遊現時同樣有十多團在北海道，不過東瀛遊執行董事禤國全指，旗下北海道行程不涉及高危的景點，目前當地旅行團仍按原計劃出行。

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記者：陳麗娜