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【聖誕2022】元気寿司外賣聖誕盛餐目　訂餐換限定屋太君德德列車之旅飛行棋

休閒消費 16:25 2022/12/23

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熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

元気寿司推出外賣聖誕盛餐目。（餐廳提供）

又到一年一度的Party Season！今年元気寿司推出多款外賣聖誕盛、精選人氣熱賣的壽司、小食及甜品，有適合2至10位享用的超值選擇，同時有多重驚喜優惠，及屋太君與德德的超萌限定禮品，Fans不能錯過。

元気寿司推出的兩大皇牌壽司盛派對組合，包括有供8至10位用的狂歡派對盛，以及5至6位用的歡樂派對盛，集多款人氣壽司及卷物，還有前菜及甜品，最適合與親朋好友歡聚，以豐富壽司盛宴分享節日窩心滋味。

顧客亦可以75折驚喜價追加各款滋味小食及甜品，包括特選滋味小食盛合（優惠價$159.7）、蟹籽沙律（優惠價$57）、迷你泡芙12件（優惠價$38.2）及日本芝士蛋糕盛合6件（優惠價$90）。

    點擊圖片放大
    +2

凡於網上訂購單次消費滿$800或以上（須惠顧最少一客聖誕盛），即可免費加配限量屋太君和德德的列車之旅飛行棋一份，將印有屋太君和德德造型的飛行棋墊及棋子帶到聖誕派對，與一眾好友盡情玩樂，共渡驚喜滿FUN的歡愉時光。

而於即日起至2023年1月1日推廣期間訂購外賣聖誕盛，淨消費滿$500（須惠顧最少一客聖誕盛），即可登記成爲元気銀會員，盡享一連串會員獨家優惠包括每月元気會員感謝日、迎新禮遇、手機App遙距取票、賺取元気の賞分及會員生日優惠等。

記者︰黃依情

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