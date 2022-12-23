【類鼻疽】再多3名居深水埗老翁染類鼻疽　今年累計錄46宗

▲ 再多3名居深水埗老翁染類鼻疽。(資料圖片)

衞生防護中心今日（23日）公布，過去一星期中心錄得3宗新增感染類鼻疽確診個案，患者居於深水埗，中心的流行病學調查顯示個案均於9月初至11月上旬發病。本港今年累計共錄得46宗類鼻疽個案，包括30宗自8月起錄得居於深水埗區的個案。

首宗個案涉及一名62歲男子，患有多種長期病患，包括糖尿病和冠心病，並因末期腎功能衰竭正接受洗腎治療。他於9月2日開始發燒和咳嗽，翌日前往明愛醫院急症室求診，並須留院治療。病人其後反覆進出醫院，於本月15日再次因發燒和腹痛前往明愛醫院急症室求醫，並須留院治療。病人現時仍然留院，情況穩定。他的腹膜透析樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。



第二宗個案涉及一名80歲男子，患有多種長期病患，包括空腹血糖異常及高血壓。他於十月十五日開始胸痛，11月15日前往明愛醫院急症室求診，臨床診斷為肺炎。其後，他因胸痛惡化並發燒，於12月9日再度前往明愛醫院急症室求醫，並須留院治療。病人情況一直穩定，已在12月16日出院。他的痰液樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。



第三宗個案涉及一名82歲男子，患有多種長期病患，包括糖尿病和陣發性心房顫動。他於11月10日開始氣促，本月5日因持續咳嗽向普通科門診求醫。本月8日，他因氣促惡化前往明愛醫院急症室求診，同日入院。病人情況一直穩定，已在本月16日出院。他的痰液樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。



政府早前已刊憲，把類鼻疽納入《預防及控制疾病條例》法定須呈報傳染病。衞生防護中心會繼續與醫院管理局緊密合作，加強監測類鼻疽個案。中心發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。中心呼籲市民，尤其是糖尿病患者或免疫力弱的人士，如出現病徵，應盡快求醫，以接受適切的醫學診斷和治療。

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責任編輯：陳展棋