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【食物安全】丹麥、西班牙和波蘭部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

社會 16:42 2022/12/23

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丹麥、西班牙和波蘭部分地區爆H5N1禽流感，本港暫停進口當地禽類產品。（資料圖片）

食安中心今日（23日）宣布，因應世界動物衞生組織和波蘭獸醫檢查總署分別通報，指丹麥洛蘭市、西班牙卡斯蒂利亞及利昂Valladolid省，以及波蘭大波蘭省Ostrzeszowski區和羅茲省Tomaszowski區爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停從上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心發言人指，根據政府統計處的資料，本港今年首9個月從丹麥進口約1,240公噸冷藏禽肉、從西班牙進口約150公噸冰鮮和冷藏禽肉及約3.8萬隻禽蛋，以及從波蘭進口約2,000公噸冷藏禽肉及約1,540萬隻禽蛋。

發言人表示，中心已就事件聯絡丹麥、西班牙和波蘭當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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記者：黃穎津

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