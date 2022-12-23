【搶人才】計劃門檻高於新加坡？　陳國基：不應比較但香港優勢是背靠祖國

▲ 曾耀輝攝

政府今日(23日)公布「搶人才」的一系列措施，被問到與新加坡的「海外網絡和專業簽證」（Overseas Networks & Expertise Pass）計劃比較，香港的計劃門檻較高，政務司司長陳國基指不應有比較，但就指香港優勢在於背靠中國，對外藉人士而言非常吸引，現時政策鬆綁更有效吸納人才。

陳國基指，自己一向不贊成比較，不同地方各有好處，但就指香港有其獨特優勢，香港背靠中國，有大灣區、一帶一路、十四五規劃等政策支持，對外藉人士非常有吸引力，對他們的職業前途、發展都是重要考慮，舉例2020、21年本地疫情嚴峻，當時亦沒有相關人才計劃，但仍每年吸引有3萬人申請來港工作或讀書，約2萬人申請逗留，反映香港有吸引力，現時再鬆綁更多政策，如延長出入境時限、容許帶同家人來港，如留港7年後買樓可獲退稅，有更好的配套吸納人才，前提是香港經濟發展得好。

勞工及福利局局長孫玉菡亦指，高才通計劃廣闊過新加坡，既廣且闊，在個人層面而言他本人收到好多查詢，反映大家都十分期待；優才計劃以往每年收5,000份申請，但今年至11月已有1.3萬份申請，爆發點在於7月行政長官李家超宣布「搶人才」、10月施政報告公布有所急升，當中3、4成適合高才通；加上創科企業在歐洲北美進入調整期，相關人才需要考慮個人前景，香港在此時及時推出計劃，可招攬相關人才來港。

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記者：蘇文軒