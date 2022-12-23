【保守父母】21歲女抽中日本機票與男友同行　遭父母反對旅遊︰分手後會無人要

▲ 台灣一名21歲女生抽中日本機票欲與男友同行，卻遭父母強烈反對，並指將來兩人一旦分手，沒有其他男生會接受她。

小情侶拍拖去旅行，先斬後奏可能會搞出個大頭佛！台灣一名21歲女大學生抽中兩張日本免費機票，打算跟男友一起去旅行，她有感跟國內旅遊差不多，就沒有事前徵詢父母，想不到當父母得悉後竟大發雷霆，爸爸更直斥她未結婚便與男友出國是不當，一旦分手，將來沒有第二個男人會要她。

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該名女大學生在網上討論區「Dcard」發文表示，自己21歲，男友22歲，早前獲得兩張日本廉航來回機票，決定與男友一起出國旅行，兩口子都非常期待。女生認為這次日本旅行與在台灣玩差不多，只是要搭多程3小時飛機，所以一開始沒有詢問父母意見，待規劃好行程後再跟家人說，而旅費也會用自己的獎學金，沒打算問父母索錢，以為他們不會阻止。

當一切準備就緒後，女生告訴父母有關旅遊事宜，怎料父母強烈反對，先說雙方不熟，女生就安排一次見家長聊天的聚會，後來女生再致電父母，卻還是不放行，擔心兩人一旦分手，就沒有其他男生會娶她。

我爸就開始說我還沒跟人家結婚就出國，等之後分手了別的男人聽到就也會不要我，然後也沒辦法接受我們「類同居」（我們遠距離，所以見面通常會在對方的縣市過夜等），媽媽則是一直糾結在我沒有事先跟他們說，就是不尊重他們。

父母還強調女兒還未經濟獨立，一旦在國外出事，也要請求家人處理。女生原本沒有想到這麼嚴重，只是去個旅行，而身邊也有不少朋友有跟另一半出國的經驗。由於廉航機票不能退票，住宿也訂好，只差父母的關卡，故女生出帖文請教有經驗的網民給予一些建議。

網民反應兩極

不少網民留言表示，她已是成年人，可以掌控自己的人生；且日本是個安全的地方，只要買好旅遊保險，每天致電家人報平安就好。不過，有人卻認為父母擔心很正常，因兩人都未畢業，出事後難以承擔後果，「當初有些人也以為是出去玩，結果是去柬埔寨。」

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責任編輯︰王明芳