【女王的密令】吳若希麥美恩與8位仔仔齊騷黑圖　Mayanne挑戰女藝人底線扮「妖后」

▲ 《女王的密令》

myTV Gold經理人育成真人秀節目《女王的密令》，繼吳若希（Jinny）以自身「踩地雷」經驗分享如何面對記者的對答技巧，而麥美恩（Mayanne）親授台上技巧和臨場表現，避免仔仔們「發台瘟」。

新一集《女王的密令》，兩位經理人為免各仔仔醜照被起底，特設自選黑圖環節，張智揚（Wilson）展示出半年前的相片，當中竟然出現「第三隻腳」？布柏軒（Peter）展示出半裸騷肌相，卻被笑指不是黑圖，還禍從口出：「裸跑就要每人夾20港元」，眾人即場起哄，幕後製作組還現場「籌旗集資」，場面爆笑。

藝人有時難免會被網民、媒體起底，所以節目組特設自選黑圖環節，Mayanne身先士卒展示當年拍《我愛香港》時扮演英雄人物的造型，她被安排扮「妖后」（Mystique），說：「這造型算是作為一名女藝人的底線，能讓製作組知道原來有女藝人願意去做，同時亦證明自己，但真係可一不可再。」

提醒不可有偶包

Jinny望仔仔們不要有偶像包袱，再以過來人的身份來對他們說：「初入行，我記得以前珍姐第一次搵我拍劇時就同我講咗一句說話問我『你想做咩角色呀？』當時我講話『想做諧星』，跟住佢就話『咁都好，好彩你都唔係諗住做靚女啫』而我之後所做嘅角色都係啲好正常嘅女仔。」

接著，Jinny便放出她當年懷孕時所拍下的對比黑圖，她更提到「只要你唔尷尬，尷尬就係人哋」。

勇敢公開黑圖

劉頌鵬（Enson）自選「90年代的MK造形」黑圖，坦言曾很介意身高：「認為自己無任何污點，如真係要講就喺身高，曾有段時間好介意過，因做模特兒嗰陣，身邊人都是屬於身材高挑嘅類型，做藝人後又發現女藝人很高，但突然有日諗通，既然如其在乎天生嘅嘢，點解唔努力去增值自己，其實係要擁抱自己不完美。」語畢，他便感觸得雙眼通紅。

Ｗilson放出半年前的黑圖後，眾人不但看到相中竟出現「謎之第三腳」，還十分愕然完全不相信是半年前的相片，因Wilson的外表實在相差太遠，Mayanne笑言：「整容成功」。

最後Peter展示出赤裸上身的相片表示自己年青時曾做過很多瘋狂事，如在校內放風箏、穿三角泳褲在沙灘上奔跑等。

Mayanne聞言後即：「裸跑就話啫」，誰料Peter禍從口出：「裸跑就要每人夾20港元」，眾人當場起哄，幕後製作組更現場「籌旗集資」。