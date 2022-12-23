【不日成婚2】續集預告片充滿懸念　陳家樂+衛詩雅+朱栢康+談善言+岑珈其+楊偲泳載譽歸來

▲ 電影《不日成婚2》將於2023年上映。

由邵劍秋監製、陳茂賢執導的都市愛情電影《不日成婚2》於聖誕假期前夕釋出前導海報及預告，宣布將於2023年上映，相信戲迷定必很期待。

時隔兩年，導演陳茂賢㩦同原班人馬陳家樂、衛詩雅、朱栢康、談善言、岑珈其及楊偲泳載譽歸來，更帶來新知舊友白只、梁雍婷、馮勉恆、韋羅莎及肥腸，增添一份未知的神秘感，令人期待新加入角色為電影帶來的衝擊。

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承接《不日成婚》

承接《不日成婚》首集三段關係都有美滿的結局，包括陳家樂、衛詩雅得到共識出發往工作假期；而朱栢康、談善言從互不相任的諜對諜婚姻關係重回幸福溫馨的家庭生活；而岑珈其及楊偲泳則於床上運動中發掘出發展的可能性。

而六個主要角色在《不日成婚2》中，將經歷變幻無常的改變，而是日發佈的首波宣傳物料中，完全抹去上集熱鬧的色彩，視覺剩下一眾充滿迷思的角色與看似墳墓的場景，與上集反差極大，讓電影充滿懸念。

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反差風格

對於《不日成婚2》的強烈反差風格，導演陳茂賢透露：「今次《不日成婚2》前導海報希望為大家留下思考空間，其實婚禮同葬禮一樣，都係人生一個階段性儀式，同樣係完結某一個階段之後，必須經歷嘅下一步。好多人都話婚姻係戀愛嘅墳墓，好老土不過係好多人嘅真實心聲，呢部電影會陪住大家一齊見證每個人嘅成長到適婚階段，往往會捨棄或者埋葬一啲嘢，呢個係生活嘅真諦。」

而同日發佈的前導預告片中，導演陳茂賢罕見地未有曝光電影片段，反而是另行拍攝一眾角色埋葬的場面，卻又未有表露這場葬禮著跡的細節：「今次先導預告有別過往以劇情掛帥嘅處理，反而希望大家聚焦片中每一位人物狀態同每一對男女嘅關係，透過佢哋嘅神緒去講故仔；好似出生入死嘅三兄弟阿佳、灰熊同阿健咁，今集將會各自經歷人生上更大考驗，不過喺關鍵嘅時刻，佢哋都係會凝聚埋一齊，一齊分擔，所以揀嚟呢首見證住友誼嘅音樂。」

▲ （《不日成婚2》預告片截圖）

面對生活挑戰

此外，導演亦率先透露今次三段關係將各自面對現實生活中的挑戰：「今次每個角色都會急促成長，佢哋會面對有啲人同埋事會突然失去，希望大家唔好喺失去嘅時候，先嚟後悔，真係要珍惜眼前人。我自己呢幾年尤其經歷朋友移民同婆婆過身，令我覺得人生遇到嘅課題，需要靠自己要解決。」

《不日成婚2》故事講述佳母（金燕玲飾）回港後令阿佳（陳家樂飾）和可怡（衛詩雅飾）的生活多了重重關卡，令二人的感情也不知不覺踏入瓶頸期；灰熊（朱栢康飾）如今己修心養性，但妻子Jenny（談善言飾）卻漸漸對他失去「性趣」，七年的婚姻突響警號；而阿健（岑珈其飾）與Jessica（楊偲泳飾）依然熱衷床上運動，縱使做足安全措施，也釀成了那0.01%的意外！

六人面對著各自的感情瓶頸，一切關鍵在於能否重拾初衷，當初為何相愛？

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