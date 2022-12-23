【KO陽痿】8個保持「雄風」日常習慣　醫生 : 定期勃起減少萎縮風險

▲ 醫生分享8個保持「雄風」的日常習慣。

性事於兩性關係上屬於非常重要的一環，日本有研究更指出性慾較低的男性，其死亡風險竟然會增加2倍。男士們若果想避免於重要關頭，有失「雄風」，便要從日常生活習慣中入手。有泌尿科醫生更分享有關陰莖的8個保養術，有助男士們保持堅挺。

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台灣開業泌尿科醫師顧芳瑜在Facebook《顧芳瑜泌尿科診所》分享男生重要部位8項保養術：

1.包皮清潔 :包皮裡頭非常容易藏匿細菌，如果未妥善清潔，包皮污垢很有可能會引發陰莖癌，而且包皮一旦太長就要割，這是保養陰莖最重要的事。

2.時常勃起 :根據研究指出，長期陽痿的病人陰莖會萎縮，故定時勃起可有助減少萎縮的風險。

3.均衡飲食:均衡飲食是維護身體健康的基礎，亂吃一通不良作息等壞習慣，會影響身體的血液循環系統，多多少少也會影響到陰莖勃起時的表現。

4.不要吸煙：已有多項研究發現，抽菸對男性性功能會帶來不良影響。

5.做好防護：享受性愛過程切記要做好防護措施，雖然戴保險套沒有完全的保證，但絕對利多於弊，若未使用導致意外懷孕、性器官搔癢、產生異味甚至感染性病，屆時就得不償失。

6.運動走路：據研究發現，每天走路超過1.6公里及有運動習慣的男性，相較於久坐男性，勃起功能問題會降低一半。

7.注意血糖：說到男性勃起功能殺手，不得不提到糖尿病，有加速動脈相關病變的可能，導致雄激素傳遞速度降低，引發勃起障礙。

8.保持乾爽：挑選下半身的內褲與外褲時，應避免挑選過緊及尺寸太小的褲型，保持通風乾爽能讓小老弟適時放鬆。

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文章獲開業泌尿科醫師顧芳瑜授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣