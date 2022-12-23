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【誹謗開審】梁振英控鍾劍華及《立場新聞》誹謗　不設陪審團明年8月審理

社會 17:50 2022/12/23

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時任理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華。（資料圖片）

前特首梁振英早前透過律師入稟高等法院，指控時任理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華及《立場新聞》誹謗，雙方早前已同意案件由陪審團審理，鍾申請延長向法院支付陪審團保證金的時間。法官今（23日）頒下判詞指，由於鍾的律師疏忽未能解釋延遲繳交陪審團費用，立場新聞一方不再有法律代表，法庭沒有充分的理由重新行使酌情權頒令以陪審團審訊，遂駁回鍾申請，換言之，案件將不設陪審團，並已排期至2023年8月7日開審。

原告梁振英，答辯人為鍾劍華及由Best Pencil （Hong Kong）Limited經營的《立場新聞》。

法官於判詞指，原告指控答辯人誹謗，其後雙方同意以陪審團處理。根據《陪審團條例》，申請陪審團審判的一方應在確立訴訟後7天內向法院繳交陪審團費用，惟於2021年2月1日到期，沒有任何一方支付款項。

法官指，鍾於2022年7月7日發出傳票申請，要求延長向法院支付陪審團保證金的時間，指由於律師疏忽而未能按時繳付保證金。原告則要求釐清律師疏忽是否屬合理理由，又指儘管有同意令，案件不再適合以陪審團審訊。

法官指，律師疏忽並非合理理由，其事務律師何俊仁涉及刑事案件審訊亦與未能按時繳付無關。法官又指，《立場新聞》一方自2022年6月1日未有律師代表，這足以說服法庭不能頒令以陪審團處理。

法官又指，鍾已公開表示已離港，亦屬法庭不下令的另一個原因。法官指，但在現階段不會依賴這個原因，單憑立場新聞一方缺乏法律代表已足以駁回傳票。

法官指，原告提及涉案誹謗內容或違國安法，法官指涉案的誹謗發生在國安法生效前2年，未能看出會對案件的任何部分產生什麼影響。

法官指，由於鍾的律師疏忽未能解釋延遲繳交陪審團費用，而且《立場新》一方不再有法律代表，法庭沒有充分的理由重新行使酌情權，下令進行陪審團審訊，遂駁回鍾的延期支付保證金申請。換言之，案件將不設陪審團。

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記者：梁錦麟

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