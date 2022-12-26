【媽媽歌手】快做兩孩之母心情忐忑　Robynn學懂自愛才更有母愛

▲ 已懷第二胎的葉中月（Robynn）直言，今年新歌《自問自答》將是短期內最後一首作品。（湯致遠攝）

兩枝結他、兩把溫柔女聲，是小清新組合Robynn & Kendy過去給大眾的最深印象。隨着2020年組合休團拆夥，單飛已近3年的Robynn葉中月（前名葉晴晴）早前推出第三首廣東歌《自問自答》。

每年一首作品，說慢工出細貨也略嫌太慢了點，Robynn笑言：「是呀！我真的是『慢駛模式』，因為這兩年主力照顧囡囡，不過愛創作唱歌的心不變，希望能做個『媽媽級唱作歌手』！」

在網上以翻唱成名繼而出道的Robynn，2012年簽約唱片公司後也持續和當時的拍檔Kendy拍片，在鏡頭前抱着結他伴唱的習慣，從未間斷。

成為人母後的她，這種音樂分享更進而變成羨煞旁人的親子活動。「我常常彈唱不同的歌給小糯米聽，久而久之她也可以哼一兩句，雖然別人可能聽不明白她在唱甚麼。」Robynn在個人IG上不時發布和囡囡小糯米的翻唱短片，有溫馨感滿瀉的《分分鐘需要你》，也有90年代的流行金曲《Big Big World》，甚至Michael Jackson的《Billie Jean》。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

為囡囡自彈自唱

「因為我覺得聽得太多兒歌！」Robynn說完即哈哈哈大笑起來。網上流行的兒歌大多旋律重複，而且節拍強勁，正中小朋友的喜好，別說是音樂人父母，一般家長也常抱怨被兒歌轟炸得透不過氣。「所以我彈唱一些自己喜歡的歌，她也可以拓闊一下音樂口味，不用總是聽《Wheels on the Bus》嘛！」

發布新歌《自問自答》MV的同一天，Robynn公布自己懷有第二胎，與當年宣布做獨立歌手不久，即發現懷孕情況極其相似。

「其實懷孕是計劃中的事，但兩次都沒想到來得這麼快。比較起來，這次的擔心和難題比上次多，因上次正值疫情最嚴重時期，幾乎所有活動都停頓，反而是個專注家庭的機會，也讓我可以進行『慢駛模式』而不顯得突兀。」如今世界復常，大家已「報復式」開展各種活動、宣傳，難免令她多了擔心，總怕自己做得不足夠。

最新影片：

這種忐忑不安，卻正好藉由新歌《自問自答》撫平。「那段時間不僅是我，相信很多人都因疫情經歷了很多變化。自己因為疫情和家庭，音樂事業行一行又停一停，不免會懷疑自己。」

三年多的日子裏充滿疑慮，Robynn不斷思考歌唱事業應如何走下去。「為了照顧家庭經常忽略了自己，但我亦不想就這樣放棄事業。因此問了自己很多問題，終於找到答案：就是要先愛自己。」

育兒界有云：「Happy Mom Happy Child」，Robynn認為，引伸至愛也同樣成理。「因為自愛，一切都不一樣，會更感受到其他人的關心，也更懂得愛人。所以好想將這首歌和大家分享，問自己之餘亦要為自己找答案。」

未來專注幕後創作

新歌《自問自答》由Robynn與好友T-Ma攜手創作，更邀請了自己很欣賞的填詞人Tim Lui為歌曲作詞。全新組合下，Robynn嘗試創作出屬於自己的R&B，用最純粹、不修飾的唱腔演繹真摯的情感，也挑戰了自演唱以來最高的音域。

雖說一年才推出一首廣東歌，但其實這幾年內，Robynn一共創作了7首作品，另外4首為英文歌。「為了有多點時間照顧女兒，我的創作只能進入『慢駛模式』，感恩每次推出新歌都有支持的聲音。每一次有新作品，自己都希望能把最好的成品拿出來。」

▲ 已育有一女的 Robynn 上月公開懷有第二胎的好消息。（受訪者提供圖片）

即將成為兩孩媽媽的她笑言自己下半年將專注家庭，繼續以「慢駛模式」創作。「我想未來自己有了兩個小朋友，花在家庭的時間必定會更多，可以做音樂的時間會再更細碎，以幕後形成來創作、寫歌會更適合我。」

早在組合時代已有個人創作，原來當時曾有工作人員建議她將好作品留給自己。「現在回看才發現其實這樣很傻，因為有行內人、專業的音樂人認可，才會用你的歌，這是一個很大的肯定。」

就像今年她的一首創作，成為了衛蘭的演唱會主題曲《呼吸之間》。「很開心，像找到一個新的發展方向，或許在『慢駛模式』之後，可以是『幕後模式』？我真的很享受創作，但若果每次都由自己來唱，就要兼顧很多額外的事，像是服裝、髮型、宣傳等等，如果想同時當一個親力親為的媽媽，就會很難。」

羨慕旁人有母親幫忙

Robynn畢業於美國西北大學的人類發育及心理學系，入行前更曾短暫在幼兒教育範疇工作。「正因為自己讀過，知道小朋友的第一個老師便是媽媽，無比重要，所以要取捨。」

▲ 結婚三周年。（IG圖片）

從當初手忙腳亂換尿片、餵奶、哄睡，到今天的她看來已做好準備，迎接即將而來的寶寶，Robynn直言也有賴工人姐姐的接力。「我很羨慕身邊的媽媽朋友，有自己的媽媽幫忙，我沒有這個福氣。但不要緊，現在我感覺和天堂的媽媽更接近，因為我體會到了養兒育女的各種情感，這些就是我和她之間的聯繫。」

「第二胎佗得比第一胎辛苦，今次不只胃口麻麻，亦好易覺得攰，搭車時也會想作嘔，真係幾辛苦。」

問她第二胎反應與第一胎完全不同，會否今次是佗仔？Robynn笑指希望保持神秘，稍後再向大家公布。幾年間，身份變得更多，既是人妻亦是人母，但不變的是熱愛唱歌的初衷。頂着孕期不適努力為新歌宣傳的她溫柔笑道：「希望大家多啲支持，鼓勵我繼續做媽媽級嘅創作型女歌手喇！」

撰文：王嵐