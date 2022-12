《阿凡達：水之道》堪稱CG特技水平天花板　拆解奇幻潘多拉星球背後製作秘密

金像導演占士金馬倫(James Cameron)最新作《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)再以神級CG特技呈現奇幻潘多拉(Pandora)星球。

今集把的奇幻陸上世界延伸至浩瀚水底世界,而所展現的華麗視覺盛況,須由導演、一眾演員、拍攝及特技製作團隊各個崗位恪守專業,運用特技及演技將虛實交融,方能展現如此震撼的視覺效果。而觀眾眼前的華麗映畫背後,是鮮為人知的製作秘辛。

在導演占士金馬倫眼中,最重要的是:「演員們為電影創造讓人刻骨銘心的時刻,而我們的首要任務是將演員的動作、眼神,以至任何一個細緻表情所帶出的情感,在加上特技後仍能完整呈現在觀眾眼前。」

嶄新製作技術

要將潘多拉星球裡的一切虛構幻化為真實,讓觀眾置身其中,需要使用大量CG特效。

除使用突破性的嶄新「表情捕捉」技術 (Facial Performance Capture),透過頭戴表情捕捉裝置,以及點在演員面上的標記,將演員最細緻的表情、面部肌肉動作,以至眼睛的轉動一一攝錄下來之外,亦運用了最先進的虛擬攝影機及「演出捕捉技術」(Performance Capture)。

同時,透過緊身「演出捕捉裝」上密佈的動作捕捉點,鉅細無遺地錄下他們全身肌肉動作。監製Jon Landau亦指「我們透過CG,將演員實體演出的100% 全數幻變至特技世界之中。」

搭建超巨型水缸

事實今次運用種種前所未見的CG特效拍攝技術,製作團隊創造了一個水陸並重的潘多拉 (Pandora) 星球。

除搭建一個120呎長、60呎闊、30呎深、容量達25萬加侖的超巨型水缸拍攝水世界,將海浪拍岸、演員在浪濤洶湧中的掙扎、各式奇幻生物與海水的互動通通仿製外,陸上畫面同樣使用嶄新科技拍攝,摒棄綠幕,以特效將演員的一切動態直接捕捉。

飾演麥格拿族首領湖奈 (Ronal) 的琦溫斯莉 (Kate Winslet) 坦言:「我曾經在大量CG綠幕、藍幕前演出,但從來沒有試過在完全沒有CG背幕前進行特技拍攝。我首次在一整個CG空間內直接演出,讓我與湖奈完全融為一體。」

導演占士金馬倫為此下重大苦功:「作為一個導演,我認為演員演出的完整性至關重要,我的責任是確保他們不被鏡頭的移動或背景的任何一樣外在因素影響。」

