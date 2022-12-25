【狼心狗肺】夫婦將養女當公主撫養 病倒在床換來冷血回覆令人心寒

▲ 養母臥病在床，養女的說話卻令人心寒。

孩子被過份寵溺未必是好事。台灣一名再婚人夫在網上匿名發文，訴說太太過份寵愛領養回來的女兒，而他也因育兒觀差距而與太太爭執過無數次。最近太太病倒在床不起，他勸說12歲的養女要懂事點，豈料換來孩子一句冷血的回覆，令人夫感到心寒。

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該名人夫表示，自己曾經歷離婚，與本來是朋友關係的現任太太再婚，而太太婚前已經領養了一名12歲女孩，且對養女呵護備至，例如切牛排時養女會表現得沒耐性而「黑口黑面」，太太便會立即幫她切好；吃蝦時，太太也會替養女剝殼免得弄髒養女的手。他覺得父母應該放手讓小孩子學習成長，十分反對太太的養育方式，更狠言，

一個好手好腳的小孩為什麼要當殘廢來養？

此外，太太常常工作到晚上11﹑12點，但她也會堅持早上6點30分起床叫醒養女。他對養女依賴著太太叫起床的行為十分不滿，認為培養「自己起床」是很基本的責任感。

他更表示，太太常因睡眠不足而導致身體虛弱和引發經常性的頭痛，令他感到好心痛。他更為此常與太太爭執，但多次溝通也無效，而且知道太太已習慣性在早上會驚醒，令他最後更索性採取放棄態度不管。

到最近一次，太太病倒在床3天了，養女在太太面前哭喊著要求媽媽去看醫生。他以為是一個契機令養女學習成長，於是趁太太不在場時出言規勸，「媽媽身體不好，工作又那麼累，你能不能懂事一點，聽話一點，自己起床，自己學著自理。」怎知道養女冷冷地回覆了一句，

又不是我聽話，媽媽就不會死！

他聽到如斯冷血的回答，才知道養女先前的哭喊全是演技來的，令他大感心寒。

他最後忍不住告訴了太太，她聞言後立即傷心落淚。太太隨後也有和養女再三確認此話的真偽，豈料養女直認不諱，而且她更認為「這是事實啊！」最後，他在文末抒發了滿滿的無奈，慨嘆道「你媽或許是上輩子欠你的」，並以「一切都是命中注定的」來安慰自己。

此文引到不少網友留言表示感到震驚，「好誇張！這孩子廢了吧，不僅不孝順體貼，腦子也不太好吧。她媽媽只是病了，還沒到要死的地步吧」﹑「這種小孩千萬別慣，沒公主命卻公主病」；不過也有網友以自身經歷安慰﹑勸導人夫，「我12歲的時候不會洗碗不會做家事，還亂發脾氣頂嘴罵哭我媽，還好我媽沒有這麼討厭我，我長大後工作還是會拿錢回家分擔家用。所以大家不要覺得這樣的小孩以後鐵定沒救，因為父母對她的好她會知道，也許不見得會講出來，但是一定會回饋！」

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責任編輯︰王明芳